Accoltella ragazzo in treno, ventenne arrestato a Lodi

Un ventenne è stato arrestato dalla Polizia di Lodi per tentato omicidio dopo che ha accoltellato, in un treno fermo in stazioni a Lodi, un diciottenne. La vittima di origini egiziane, era salita a Piacenza. Puerile la scusa con la quale il ventenne, di origini straniere a sua volta, ha giustificato l’accoltellamento alla testa del 18enne: avrebbe infatti dichiarato di averlo riconosciuto come la persona che gli aveva rubato il monopattino.

L’arma dell’assalto, una lama di trenta centimetri, è stata sequestrata. Il ventenne si trova in carcere, il 18enne in ospedale in prognosi riservata.

(14 aprile 2025)

