Campagna di contrasto alla diffusione della zanzara tigre da aprile a ottobre 2025

Il settore Tutela Ambientale e Protezione Civile del Comune di Brescia ha attivato un piano, operativo da aprile a ottobre 2025, per ridurre al massimo la presenza delle zanzare, in particolare della zanzara tigre, attraverso trattamenti larvicidi. Tutte le caditoie e tutti i tombini su suolo pubblico (40mila in totale) verranno trattati con un prodotto larvicida in compresse. Per ottimizzare il lavoro, il territorio cittadino è stato suddiviso in 36 aree e il primo ciclo, avviato il 1 aprile scorso, si concluderà alla fine del mese.

In caso di piogge consistenti il trattamento larvicida verrà sospeso, per essere ripetuto successivamente nelle zone dove è stato reso inefficace dalle precipitazioni abbondanti. Al fine di evitare fenomeni di insorgenza di resistenza in popolazioni locali del vettore e aumentare l’efficacia del trattamento verranno utilizzati 3 diversi prodotti, a base di piriproxifen, s-methoprene e bacillus thuringiensis / bacillus sphaericus.

È stata scelta la formulazione in pastiglie, al posto di quella liquida, perché in questo modo il principio attivo non deve essere sciolto in acqua dagli operatori e si evitano, così, sovra dosaggi e sotto dosaggi nel punto trattato, con un minore impatto sull’ambiente. Inoltre, depositandosi sul fondo, la compressa può diluirsi quando il livello dell’acqua piovana aumenta, garantendo una concentrazione corretta del principio attivo.

Poiché la campagna antizanzara su suolo pubblico risulta più efficace se unita all’azione di prevenzione svolta dai privati, alcune confezioni di pastiglie larvicide sono disponibili fin da ora, gratuitamente, negli Uffici di Zona per i cittadini. Questi prodotti, rispettosi dell’ambiente, potranno essere utilizzati per trattare piccole raccolte domestiche d’acqua stagnante (sottovasi, pozzetti, tombini domestici, grondaie, canali di scolo, serbatoi d’acqua, recipienti d’acqua, pneumatici). Occorre considerare, infatti, che circa il 70% dei focolai larvali potenziali si trovano in spazi privati: senza un intervento dei cittadini le azioni effettuate sulle aree pubbliche risulterebbero del tutto inefficaci.

L’Amministrazione comunale inoltre, sulla base delle indicazioni fornite da Ats, ha adottato una specifica ordinanza per la disinfestazione larvicida nelle aree private, che prevede il rispetto di precisi comportamenti per prevenire la diffusione delle zanzare. A questo scopo, anche quest’anno la consueta attività di sensibilizzazione della cittadinanza verrà attuata attraverso la pubblicazione di materiale informativo sul sito internet del Comune di Brescia e distribuendo gratuitamente i prodotti antilarvali negli Uffici di Zona.

In collaborazione con Ats Brescia, inoltre, saranno programmate campagne di informazione e iniziative specifiche per sensibilizzare le persone riguardo ai comportamenti corretti da adottare. Va precisato che, qualora fosse in corso un’epidemia veicolata dalle zanzare o quando si presenta il rischio che possa insorgere, sarà necessario effettuare un trattamento per sopprimere gli insetti adulti seguendo le indicazioni fornite dall’Azienda Sanitaria. Oltre alle situazioni di emergenza sanitaria, la lotta contro gli esemplari adulti può essere effettuata solo in via straordinaria, deve essere inserita in una strategia integrata con gli interventi larvicidi e deve essere indirizzata a luoghi specifici, necessaria, circoscritta e indicata dall’Azienda Sanitaria. Gli interventi adulticidi, infatti, hanno un effetto immediato e transitorio sul controllo delle popolazioni delle zanzare nel breve periodo, mentre gli interventi antilarvali, l’eliminazione dei ristagni di acqua e la prevenzione della loro formazione producono risultati duraturi nel medio e lungo periodo.

È fortemente sconsigliato effettuare interventi adulticidi indiscriminati sul territorio urbano, a scopo preventivo, perché possono far comparire zanzare resistenti ai principi attivi e perché possono avvelenare le api e altri insetti utili per il ciclo biologico. Interventi adulticidi indiscriminati, inoltre, possono contaminare e avvelenare l’avifauna e i mammiferi selvatici che predano le zanzare (rondini e pipistrelli), riducendo la biodiversità. La lotta adulticida, quindi, deve essere considerata un mezzo da adottare solo se si sta verificando un’infestazione o se deve essere applicato un protocollo straordinario a causa della presenza, nel territorio comunale, di casi sospetti o confermati di malattie trasmesse dalla zanzara tigre o dalla zanzara comune.

Per questo motivo, per valutare il livello di infestazione presente sul territorio e giustificare un eventuale intervento adulticida puntuale e circoscritto, in alcuni punti della città anche quest’anno continuerà il monitoraggio della presenza della zanzara tigre, i cui esiti saranno consultabili al seguente link.

Il piano di azione antizanzara programmato dal Comune di Brescia è conforme a quanto previsto dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA), in vigore dal 2020 al 2025, che individua le strategie di intervento per ottenere il massimo contrasto possibile allo sviluppo delle zanzare, secondo metodi che riducono o minimizzano i rischi sanitari o gli effetti collaterali dei trattamenti, per tutelare la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente.

L’Amministrazione comunale, infine, raccomanda ai cittadini di adottare alcuni comportamenti semplici per prevenire le punture degli insetti:

Usare repellenti cutanei all’aperto e indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (camicie a maniche lunghe, gonne o pantaloni lunghi e calze);

Alloggiare in stanze dotate di impianto di condizionamento dell’aria o utilizzare zanzariere alle finestre e alle porte d’ingresso, controllando che siano integre e ben chiuse;

Quando all’interno sono presenti le zanzare, utilizzare spray insetticidi per uso domestico, aerando bene i locali prima di soggiornare dopo averli utilizzati.

(17 aprile 2025)

