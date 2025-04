Casa-Majorino (Pd): in Lombardia necessaria una disciplina degli affitti brevi. Depositato un nostro progetto di legge

di Redazione Politica

E’ stato depositato oggi il progetto di legge che disciplina gli affitti brevi a uso turistico in Lombardia, di cui è primo firmatario Pierfrancesco Majorino, capogruppo in consiglio regionale e responsabile casa nella segreteria nazionale.

“Il fenomeno – afferma Majorino– è esploso negli ultimi anni e ha portato a una drastica riduzione degli alloggi destinati alla locazione di lunga durata e all’impoverimento del tessuto economico e sociale dei centri storici. Il nostro progetto di legge prevede, per i comuni ad alta tensione abitativa, la facoltà di definire una soglia oltre la quale scatta la limitazione alle locazioni brevi. Il parametro da considerare è il rapporto tra posti letto negli alloggi in locazione breve e i residenti, così da mantenere un rapporto accettabile di pressione turistica sul mercato residenziale”.

“Il progetto di legge- sottolinea ancora Majorino- segue l’ esempio della Toscana e dà ai Comuni il potere di governare e limitare l’impatto degli affitti brevi senza criminalizzarli, ma stabilendo regole certe. Il progetto è in sintonia con la nostra proposta di legge nazionale, in discussione al Senato, presentata da Franco Mirabelli, e con le proposte nate dalla società civile, come ad esempio quella elaborata a Venezia da Alta tensione abitativa”.

(17 aprile 2025)

