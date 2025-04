“Paesaggi per caso”, la personale di Andrea Granchi presentata da Made 4 Art

di Conte Correnti

È la Toscana, ma è anche la Francia della sua infanzia.

Sono paesaggi edulcorati dall’uomo, direi impreziositi dalle architetture moderne, antiche, bretoni: scorci veri o ricomposti dalla memoria, fatti di sole, di colori, di mare. Una luce diretta che lascia poco spazio alle ombre e distende su tutto una serenità tangibile.

Piccole finestre, strette inquadrature su morbidi declivi, su immancabili cipressi, su acque in lontananza, su corti e androni.

In questa serie, tutta del ’25, è forte la genetica della famiglia di Granchi. “Mio nonno era un miniaturista, mi è parso di fare un poco il suo il mestiere incontrando queste dimensioni ristrette se confrontate alla media delle mie tele”; ma son certo che pesa sulla sua pennellata anche il lavoro del padre e della madre, ceramisti e il suo, di grafico.

Acquerelli su carta e acrilici su cartoni telati, una pittura diafana e a tratti trasparente.

Non ci sono figure umane nei dipinti di Granchi, l’uomo compare in assenza, attraverso l’opera sul paesaggio, attraverso le strutture, la potatura degli alberi.

Si leggono chiari i rimandi a certa pittura degli anni sessanta, a David Hockney e ai suoi paesaggi e questa radice impreziosisce ancora di più le emozioni che emergono dalla pittura. Messaggi che non necessitano comunque di spiegazioni o rimandi e che soli valgono ciascuna stazione di questo percorso tra onirico e natura antropica.

A proposito di Hockney, il pittore dice: “la primavera come l’arte non può essere annullata”, una verità che mi pare giusta anche per Granchi, per i suoi scorci poetici, per la luce e la serenità che vi si respirano e credo si addica bene anche alla Toscana che racconta, ma forse questo vale soltanto per me che ho goduto nel veder così ritratta la mia terra.

Andrea Granchi espone dal 17 al 24 Aprile a MADE4ART con Paesaggi per caso, una personale curata da Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo. Un’occasione da non perdere per chi già apprezza l’artista e per chi, come me, lo ha “incontrato” per la prima volta grazie a MADE4ART: uno spazio, una realtà culturale e di comunicazione attenta e vivace.

MADE4ART

Via Ciavasso 17

MILANO, Brera District

www.andreagranchi.eu

www.madeforart.it

(17 aprile 2025)

