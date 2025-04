Omicidio ad Abbiategrasso, 21enne accoltellato nella notte

È stato ucciso con una coltellata al petto il 21enne egiziano, Mohamed Elsayed Elsharkawy, aggredito nella notte tra venerdì e sabato 19 aprile in via Fusè ad Abbiategrasso, a Sud-Ovest di Milano lasciato a terra agonizzante e ritrovato, poco dopo le 2 di notte, all’arrivo dei soccorsi che ne hanno subito compreso le condizioni gravissime.

Il 21enne è stato portato d’urgenza all’ospedale di Legnano dov’è stato operato e dove è spirato nella prima mattina di sabato. Indagini sono state avviate dai carabinieri di Abbiategrasso e del comando provinciale di Milano, e sono tutt’ora in corso. Il 21enne non aveva precedenti e viveva a pochi minuti a piedi dal luogo in cui è stata ucciso.



(20 aprile 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata