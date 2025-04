Papa Francesco, Majorino (PD): “Uomo straordinario, testimone fino all’ultimo istante dei valori di pace e giustizia”

di Redazione Milano

“In questo giorno triste, tutti – cristiani e laici, credenti e non – piangiamo la morte di un uomo straordinario. Papa Francesco è stato testimone instancabile dei valori di pace e giustizia, fino all’ultimo istante della sua vita. Per il suo pontificato, non a caso, scelse il nome di un santo rivoluzionario, degli ultimi. In questi tempi difficili la sua voce mancherà molto”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo in consiglio regionale e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico.

(21 aprile 2025)

