Fabbrica del vapore. Approvate linee guida per la concessione di due nuovi spazi di coworking dedicati ai linguaggi della contemporaneità

La Giunta comunale ha approvato le linee d’indirizzo per la concessione in uso di due nuovi spazi all’interno di Fabbrica del Vapore, destinati ad aree di coworking per attività legate alle arti e ai linguaggi della contemporaneità. Un intervento strategico per potenziare la vocazione culturale e creativa della città e rendere ancora più attrattiva Fabbrica come hub creativo e centro propulsore della scena culturale contemporanea, offrendo a professionisti, collettivi e operatori culturali spazi attrezzati per sviluppare progettualità innovative e aperte alla città.

Gli spazi individuati, per un totale di circa 1.300 mq, saranno messi a disposizione tramite avviso pubblico e concessi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli spazi sono così individuati:

Unità C1 – 460 mq con accesso da via Messina (1° piano): dovrà ospitare almeno 30 coworker;

Unità C2 – 832 mq, distribuiti su piano terra e primo piano, con accesso da via Luigi Nono (piano terra e 1° piano): capienza minima di 40 coworker.

Gli spazi saranno accessibili sia a soggetti pubblici sia privati, profit e no-profit, anche in forma associata (ATS, ATI, consorzi); per i soggetti non profit è previsto uno sconto del 50% sul canone annuo di concessione, in coerenza con il Regolamento comunale. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni e conterrà tutte le informazioni relative a requisiti, criteri di selezione e obblighi a carico dei concessionari.

(26 aprile 2025)

