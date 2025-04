Majorino (PD): “Regione ricorda Ramelli e non la Liberazione”

“Fa impressione il fatto che nella sede di Regione Lombardia si svolga un appuntamento istituzionale in ricordo di Ramelli e non un momento altrettanto istituzionale per celebrare la Liberazione. E preciso che non ho nulla contro l’iniziativa riguardante la morte di Ramelli. Sorprende, però, il fatto che il 25 aprile non sia stato in alcun modo commemorato dall’amministrazione regionale. Se la Giunta Fontana non deciderà di porre rimedio a questa gestione sconcertante della celebrazione della Liberazione, individuando con l’Anpi un’occasione appropriata anche se comunque tardiva, martedì 6 maggio, in occasione del primo consiglio regionale utile, ci prenderemo da soli lo spazio della memoria”, lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Pd, a proposito dell’appuntamento che si terrà domani, all’Auditorium Testori, dentro Palazzo Lombardia, nell’anniversario della morte di Sergio Ramelli.

“Ritengo, invece, assolutamente inaccettabile, come già denunciato dall’onorevole Chiara Braga, parlamentare del Pd, il fatto che si sia svolto con tanto di autorizzazione, a Dongo, un raduno esplicitamente volto a inneggiare al fascismo”, aggiunge Majorino, dopo i fatti di stamattina nel comune sul lago di Como.

(27 aprile 2025)

