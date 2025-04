Al Teatro Fontana torna “Ottantanove”

Dal 9 all’11 maggio torna a Milano Ottantanove, spettacolo pluripremiato agli Ubu 2022 e firmato dalla storica compagnia Frosini/Timpano.

1789. La Rivoluzione Francese tocca e cambia tutta l’Europa fondando il mondo in cui viviamo. Ma cosa ne rimane 230 anni dopo? Elvira Frosini e Daniele Timpano, affiancati per la prima volta in scena da Marco Cavalcoli, con la loro scrittura affilata e spietatamente ironica, pronti ancora una volta a scandagliare e a smascherare l’apparato culturale occidentale con tutti i suoi simboli e le sue retoriche fino ad arrivare all’osso dei suoi miti fondativi. Passato e presente, storia francese e storia italiana, modernità e postmodernità si sovrappongono sul palco in un percorso volto a mettere in crisi le nostre vite “democratiche” e l’immaginario legato al concetto di rivoluzione. Una rivoluzione è ancora possibile? E in che modo? Oppure si tratta di una cosa vecchia, novecentesca, conclusasi in un altro tempo e in un’altra Storia?

dal 9 all’11 maggio

OTTANTANOVE

Drammaturgia e regia Elvira Frosini e Daniele Timpano

collaborazione artistica David Lescot

con Marco Cavalcoli, Elvira Frosini, Daniele Timpano

Assistenza alla regia e collaborazione artistica Francesca Blancato

Disegno luci Omar Scala

Scene e costumi Marta Montevecchi

Musiche originali e progetto sonoro Lorenzo Danesin

Organizzatrice di compagnia Laura Belloni

Spettacolo vincitore del Premio UBU 2022 come miglior nuovo testo italiano e come miglior attore a Marco Cavalcoli. Vincitore della Menzione Speciale ‘Franco Quadri’ nell’ambito del Premio Riccione 2019.

