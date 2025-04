Arriva al Teatro Manzoni lo spettacolo “Vicini di Casa”

Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista ma si è dovuto accontentare dell’insegnamento e si rifugia in terrazza a guardare le stelle. Lei avrebbe voluto un altro figlio ma ha dovuto accettare la resistenza di lui e cerca conforto nei manuali di auto aiuto. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio precario. Ma pur sempre in equilibrio. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Anna e Giulio sanno poche cose sul loro conto: sono stati cortesi durante i lavori di ristrutturazione, aprono educatamente la porta dell’ascensore per farli passare e… fanno di continuo l’amore, rumorosamente! Giulio li considera incivili, Anna ha il coraggio di ammettere che, in fondo, invidia la loro vivace vita erotica. Così, fra un bicchiere di vino e una fetta di Pata Negra, le due coppie si confrontano, sempre meno timidamente, sul terreno scivolosissimo della sessualità. Laura e Toni si rivelano molto più spregiudicati del previsto; Anna e Giulio finiscono per confessare fantasie, vizi e segreti che non avevano mai avuto il coraggio di condividere.

Forte del successo della tournée, approda per la prima volta a Milano Vicini di casa del catalano Cesc Gay. Una commedia, libera e provocatoria che indaga, con divertita leggerezza, inibizioni e ipocrisie del nostro tempo.

In scena, affiancati dai talentuosissimi Alessandra Acciai e Alberto Giusta, due fra gli interpreti più versatili e sensibili della scena non soltanto teatrale italiana: Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Un quartetto affiatato e irresistibile, che invita lo spettatore a riflettere su pregiudizi e tabù e, soprattutto, a chiedersi: faccio l’amore abbastanza spesso?

Dal 6 al 18 maggio 2025

feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30

sabato 17 maggio ore 15,30 e 20,45

GIGIO ALBERTI AMANDA SANDRELLI

ALESSANDRA ACCIAI ALBERTO GIUSTA

VICINI DI CASA

dalla commedia Sentimental di Cesc Gay

traduzione e adattamento Pino Tierno

regia Antonio Zavatteri

regista assistente Matteo Alfonso

scene Roberto Crea

luci Aldo Mantovani

costumi Francesca Marsella

biglietti

tlf 027636901

(23 aprile 2025)

