Shaboo nella sacca termica delle consegne: arrestato 43enne

Non cibo, ma shaboo. In perfetto trend asiatico, diciamo, essendo quel tipo di droga molto popolare tra le comunità asiatiche. Arrestato un uomo di 43 anni, cittadino bengalese ufficialmente impiegato come rider, arrestato a Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

La droga veniva nascosta nella sacca termica che lui stesso utilizzava per effettuare le consegne: proprio lì sono stati trovati 200 grammi di shaboo dai poliziotti della squadra investigativa del commissariato Lambrate, che nell’ambito della stessa indagine antidroga, hanno individuato un possibile punto di spaccio in zona Certosa. Dopo l’arresto la successiva perquisizione a casa dell’uomo dove, dentro la sacca termica, sono stati trovati 12 sacchetti e 8 ovuli di droga, materiale per confezionare le dosi, un bilancino di precisione e tre telefoni. Ulteriori indagini sono in corso.

(4 maggio 2025)

