Marco Biondi presenta il suo libro “Non ci sei mai quando serve – Eutanasia di un matrimonio”, al Caffè Durante di Milano

Il giorno 15 Maggio 2025, alle ore 18.30 presso il Caffè Durante, in Piazza Francesco Durante, 16 a Milano, si terrà la prima presentazione milanese del nuovo romanzo del nostro amico e collaboratore Marco Biondi intitolato “Non ci sei mai quando serve – Eutanasia di un matrimonio”.

Il lavoro di Marco Biondi sarà presentato da Gaia Romani, assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi civici e generali del Comune di Milano, si parlerà dei temi principali trattati dal romanzo, con l’intreccio tra esperienza professionale e vita privata, il confronto tra varie culture (milanesi, americani e napoletani) e uno spaccato dell’Italia degli anni ‘70 con fantasiose ma credibili ricostruzioni relative alla nascita delle TV private in Italia.

Al termine della presentazione, durante il firma copie, sarà offerto un piccolo aperitivo.

“Si potrebbe partire da un “c’erano un milanese, un americano e un napoletano”, come se fosse l’incipit di una barzelletta, ma non si renderebbe merito a queste storie, avvincenti e coinvolgenti, la cui lettura conduce a molte riflessioni. Ci troviamo a raccontare di un’Italia negli anni ottanta che fa da contesto a una serie di avventure personali e professionali in un confronto con caratteri e persone tra loro profondamente diverse. Il romanzo parte dalla narrazione della vita famigliare del protagonista e illustra come, nell’affrontare nuove opportunità lavorative, la stessa vita personale ne risulti coinvolta, con risvolti umani di grande impatto fino ad arrivare a rovinare inesorabilmente anche storie d’amore intense e coinvolgenti. Troverete ricostruzioni fantasiose, ma verosimili riguardanti la nascita delle televisioni private in Italia, il confronto professionale e personale tra milanesi, americani e napoletani, e una serie di riflessioni intime che mettono a nudo i processi decisionali del protagonista. Con una scrittura scorrevole e coinvolgente, si sorride e si riflette, perché tutte le esperienze portano con sé importanti arricchimenti”.