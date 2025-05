Torna a Milano il Festival Internazionale dell’Antimafia

di Redazione Milano

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna a Milano “L’impegno di TUTTI – Festival Internazionale dell’Antimafia“! La 3° edizione si terrà da venerdì 23 a sabato 24 maggio 2025 sempre in Anteo Palazzo del Cinema, partner anche per quest’anno della manifestazione.

Patrocinato dal Consiglio Regionale della Lombardia, dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dall’Ordine Regionale dei Giornalisti della Lombardia, il Festival può contare anche quest’anno su una platea di oltre 70 sostenitori, grazie ai quali in pochi mesi abbiamo raccolto più di 2.400 euro! (Chiunque voglia, può donare anche solo 2 euro qui).

Anche per quest’anno sarà media partner ilFattoQuotidiano.it, testata giornalistica online diretta da Peter Gomez.

Il Programma della 3° edizione

Il Programma della 3° edizione del Festival Internazionale dell’Antimafia è composto da 8 panel, divisi in 3 sessioni.

L’accesso a tutti i panel è ad ingresso gratuito previa registrazione tramite i moduli disponibili sul sito del Festival (uno per singoli, l’altro per le classi delle scuole, dalla 3° media in su).

I sostenitori della campagna di crowdfunding del Festival hanno priorità di ingresso (se hanno donato più di 10 euro) e un posto garantito in seconda fila (se hanno donato più di 55 euro) o in terza e quarta (se hanno donato più di 40 euro). Anche i sostenitori devono compilare il modulo di pre-registrazione per singoli.

Venerdì 23 maggio – Sala Excelsior – Sessione 1

La Sessione 1 di Venerdì 23 maggio mattina si apre alle 9:30 con i saluti istituzionali della Vice-Sindaca del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, e del Direttore Artistico del Festival, Pierpaolo Farina. A condurre la mattinata sarà Ester Castano, giornalista e Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

​​Tutti i panel della mattina sono parte del percorso di educazione alla legalità e all’etica dello sport “Dipende da NOI“, promosso da WikiMafia in collaborazione con la squadra di pallavolo “Allianz – PowerVolley Milano“.

A seguire ci sarà il panel inaugurale, dedicato ai temi della giustizia minorile, cui interverranno Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano, Valentina Alberta, Avvocato, Membro della Commissione Carceri della Camera Penale di Milano, moderati da Marco Griguolo, Avvocato del Foro di Milano e Presidente della Commissione Antimafia di Città Metropolitana.

Il secondo panel sarà invece dedicato a Francesca Morvillo e al protagonismo delle donne nella lotta alla mafia. Parteciperanno Alessandra Cerreti, Magistrato, Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, e Sabrina Pisu, giornalista e scrittrice, autrice del libro “Il mio silenzio è una stella. Vita di Francesca Morvillo, giudice innamorata di giustizia” (Einaudi). Modera: Eleonora Montani, docente di diritto penale (Università Bocconi) e membro del Comitato Antimafia del Comune di Milano.

A mezzogiorno ci sarà invece il conferimento del Premio alla Virtù Civile “L’impegno di TUTTI” a Salvatore Borsellino.

La prima giornata si conclude con un panel sulla Borghesia Mafiosa nella Storia d’Italia, cui partecipano Attilio Bolzoni, Giornalista, autore del libro “Immortali. Perché la mafia è tornata com’era prima di Giovanni Falcone” (Fuoriscena), e Giuseppe Pipitone – Giornalista de IlFattoQuotidiano.it

Venerdì 24 maggio – Sala President – Sessione 2

La seconda giornata del Festival si apre ai temi europei e internazionali del crimine organizzato.

Nel primo panel della giornata, alle h 10:00, si discuterà di quel che serve all’Unione Europea per contrastare efficacemente le mafie a livello comunitario. Ne parleranno Giuseppe Antoci, Parlamentare europeo, già Presidente del Parco dei Nebrodi, e Michele Riccardi, Professore universitario e vice-direttore del centro di ricerca Transcrime. Modera: Antonia Vadalà – Cooperatrice internazionale e attivista di WikiMafia.

A seguire si parlerà di ‘ndrangheta in Australia con Anna Sergi, Professoressa universitaria (University of Essex), autrice del libro “L’inferno ammobiliato” (Blonk Editore), e Josephine McKenna, Giornalista freelance australiana, moderate da Chiara Perotti – bancaria e attivista di WikiMafia.

Chiude la mattinata un panel sulla libertà di informazione e il confronto tra l’Italia e gli altri paesi europei, cui prenderanno parte Giulio Cavalli, Attore, scrittore e giornalista, Marilù Mastrogiovanni, Giornalista, direttrice de “Il Tacco d’Italia”, Chiara Piotto – Giornalista, conduttrice di “Connessi” (SkyTg24). Modera: Pietro Spotorno – studente e vice-presidente di WikiMafia.

Venerdì 24 maggio – Sala President/Excelsior – Sessione 3

Dopo la pausa pranzo, si riprende con un panel sulle mafie a Roma, cui prenderanno parte Gabriele Cruciata, Giornalista, Podcaster e autore del libro “I Marsigliesi” (SEM), e Ilaria Meli – Ricercatrice e autrice del libro “Casamonica: Come nasce e si afferma un potere criminale” (Solferino), moderati da Marco Salesi – studente universitario e attivista di WikiMafia.

La chiusura sarà col panel “La Nuova Resistenza”, che si terrà in Sala Excelsior col dott. Nicola Gratteri, intervistato da Pierpaolo Farina, direttore artistico del Festival.

Il Festival è promosso da WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie (www.wikimafia.it) ed è interamente organizzato dai volontari dell’enciclopedia. Direttore Artistico è Pierpaolo Farina, sociologo e ideatore di WikiMafia.

(6 maggio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata