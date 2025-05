“Il Sogno di Gramsci. I temi liceali di un giovane ribelle”, per i “Follow The Monday” del Teatro Carcano

di Redazione Spettacoli

La rassegna dei Follow The Monday, i lunedì sera per pensare e dialogare del Teatro Carcano, si chiude con Gad Lerner e Silvia Truzzi che porteranno in scena Il sogno di Gramsci. I temi liceali di un giovane ribelle.

Nella primavera del 2022 Gad Lerner è entrato in possesso di tre temi del liceale Antonio Gramsci, fino ad allora inediti. Ciò che salta immediatamente all’occhio negli scritti liceali è come già s’intravedano nitidamente i grandi filoni del pensiero gramsciano, studiati ancora oggi in tutto il mondo e di straordinaria attualità.

Il suo curriculum scolastico era stato accidentato e discontinuo fin dalle elementari nonostante l’ottimo rendimento, a causa dell’arresto del padre che aveva precipitato la famiglia in una situazione di povertà estrema. Da questa esperienza di privazioni, unita a un’insaziabile e precocissima sete di conoscenza, matura l’idea della cultura come strumento di emancipazione degli ultimi, un’idea di cultura lontana dall’intellettualismo, capace di creare negli individui la coscienza di classe.

IL SOGNO DI GRMASCI.

I TEMI LICEALI DI UN GIOVANE RIBELLE

Uno spettacolo di Gad Lerner e Silvia Truzzi

regia Simone Rota

scenografia Giorgia Ricci

direzione della fotografia Mauro Ricci

distribuzione Epoché ArtEventi

produzione Loft Produzioni S.r.l.

12 maggio 2025, ore 20.30

(7 maggio 2025)

