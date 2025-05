MiX Festival Internazionale di cinema LGBTQ+ e Cultura Queer presenta “Problemista” di Julio Torres

Alla vigilia della Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia 2025, venerdì 16 maggio alle ore 21.00, MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer organizza una serata evento a ingresso gratuito con prenotazione su – https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/film/28842 dalle ore 18 del 9 maggio – all’Anteo Palazzo del Cinema con la proiezione di Problemista, commedia grottesca e surreale diretta da Julio Torres.

Il lungometraggio racconta la storia di un aspirante designer di giocattoli salvadoregno a New York, alle prese con la burocrazia dell’immigrazione e un’assurda collaborazione con un’eccentrica critica d’arte, interpretata da Tilda Swinton, a cui si affiancano nel cast il rapper e producer RZA e Isabella Rossellini, nelle vesti di narratrice. L’evento inizierà alle 21 con un welcome drink presso il foyer della Sala Astra dell’Anteo Palazzo del Cinema, mentre l’ingresso in sala è previsto per le 21.30.

La serata organizzata con la partecipazione di CIG Arcigay Milano e Milano Pride sarà anche l’occasione per svelare le prime anticipazioni della 39ª edizione del MiX Festival, in programma a Milano dal 18 al 21 settembre. A raccontare cosa ci aspetta saranno i due nuovi direttori artistici, Lara Vespari e Federico Manzionna, che introdurranno il pubblico nel cuore dell’edizione 2025, che torna al Piccolo Teatro Strehler e sul suo sagrato, alla Casa di Quartiere Garibaldi (ex CAM), e per la prima volta approda anche al Cinema Arlecchino. Il tutto all’insegna del claim “ACTION!”, parola chiave e manifesto dell’edizione 2025: “Un invito a passare dalla visione all’azione – spiegano Vespari e Manzionna – partendo dal linguaggio cinematografico e da quel comando che sul set dà il via alla scena vogliamo invitare il nostro pubblico a prendere parte attiva, a rivendicare il diritto all’autodeterminazione, a diventare protagonistə del cambiamento. Non spettatorə, ma corpi in movimento, voci che si alzano, storie che si affermano. MiX39 sarà ancora una volta spazio di visibilità, confronto e trasformazione,” concludono i direttorə “dove ogni film, parola o gesto può diventare scintilla per un cambiamento concreto, reale e urgente”.

“Il MiX Festival è da anni un appuntamento imprescindibile nel panorama culturale milanese, capace di coniugare qualità artistica, impegno civile e rivendicazione di diritti fondamentali. La 39ª edizione, con il claim ‘ACTION!’, rilancia con forza il ruolo del cinema e della cultura queer come strumenti di attivazione sociale e trasformazione collettiva. Come Comune di Milano siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione che, tornando a vivere spazi simbolici come il Piccolo Teatro Strehler, la Casa di Quartiere Garibaldi ed estendendosi per la prima volta anche al Cinema Arlecchino, riafferma il valore della cultura diffusa e accessibile. Il MiX Festival è un invito aperto a tutte e tutti a essere parte attiva del cambiamento, in una città che crede nella libertà, nella pluralità e nella dignità di ogni individuo.” Così l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi che con un videomessaggio aprirà la serata all’Anteo Palazzo del Cinema.

Sul palco saliranno anche alcuni rappresentanti di Italy Bares – in scena con il nuovo spettacolo Cliché il 17 e 18 maggio al Teatro Repower di Milano, un charity show che unisce arte e solidarietà, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’HIV/AIDS e combattere ogni forma di stigma e pregiudizio – per annunciare la loro partecipazione alla serata di apertura della 39ª edizione. A seguire, spazio alla musica con i DJ, producer e co-founder di FLUIDOSTUDIO Protopapa e Pierpaolo ilromantico Moschino, autori della sigla ufficiale del MiX 2025: un brano inedito che include un estratto vocale di 15 secondi della storica attivista Porpora Marcasciano, la fondatrice del Movimento Italiano Transessuale e tra i candidati al Nobel per la Pace 2025, che sarà presentato in anteprima durante la serata. Al termine del film ci sarà anche la proiezione, sempre in anteprima, del videoclip del nuovo singolo “Mini pony” di Protopapa feat. Sébastien Delage, prod. Dumar.

Nel corso della serata, inoltre, sarà annunciato l’avvio della campagna di tesseramento all’Associazione MIX MILANO APS. La tessera sempre acquistabile, al costo di 20 euro, sul sito del festival, quest’anno offrirà vantaggi ancora più ricchi ed esclusivi: oltre a garantire l’accesso gratuito a numerosi eventi targati MiX, inclusa la 39ª edizione, la tessera permetterà di usufruire di convenzioni esclusive con partner del mondo della cultura, del benessere e del tempo libero. Tra i benefici previsti, sconti su biglietti per il Cinema Beltrade, la Cineteca Milano, il Teatro Filodrammatici e su abbonamenti per il Pirelli Hangar Bicocca; riduzioni sull’acquisto della tessera Amici di Anteo; promozioni su libri presso la Libreria Antigone; agevolazioni presso realtà come Ernesto Shop, McFit, Onest, QC Terme e Tonsor Club. Tutti i dettagli saranno consultabili dal 17 maggio sul sito mixfestival.eu e sul profilo Instagram @mix_festival.

Organizzato da MIX Milano APS (Associazione di Promozione Sociale), il festival è diretto e prodotto da Lara Vespari e Federico Manzionna, con Roberta Gialotti coordinatrice della programmazione, insieme a un team di 17 persone e decine di volontari e volontarie.

Informazioni e aggiornamenti su mixfestival.eu, e sulle pagine www.facebook.com/MiXFestivalLGBTQ e www.instagram.com/mix_festival.

“Problemista” di Julio Torres

con Tilda Swinton, RZA, Isabella Rossellini

una serata-evento tra grande cinema, impegno sociale e prime anticipazioni della 39ª edizione, che torna a Milano dal 18 al 21 settembre all’insegna di “ACTION!” sotto la nuova direzione artistica di Lara Vespari e Federico Manzionna

(11 maggio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata