“Mai arrivati i soldi per la festa della Liberazione”. ANPI e Associazioni inviano una lettera di protesta

Settecentomila euro stanziati, ma che ancora nessuno ha visto. Di questo si lamentano le 21 associazioni della Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane che hanno anticipato la cifra per le celebrazione del 25 aprile, indigesto come è noto alla maggioranza di governo notoriamente più nostalgica che anti… Insomma dei soldi non v’è traccia veruna.

Non ancora, almeno. Pare, parrebbe, dicono i soliti comunisti che la commissione Affari Costituzionali della Camera, per emendamento della deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, avesse dirottato i fondi per le celebrazioni al costituendo Museo della Resistenza di Milano con proteste e insurrezioni pacifiche di Anpi, Pd e Avs che fecero cambiare idea alla parlamentare azzurra che fece marcia indietro. Ora, scrive Repubblica, il ministro dello Sport Andrea Abodi, rispondendo a una interpellanza promossa dal Pd Andrea De Maria, ha invece spiegato che i 700mila euro verrebbero suddivisi in quattro anni per le quattro finalità della norma (Liberazione, voto alle donne, Costituzione, Repubblica): per aboldica magia, e non per la moltiplicazione del vino, i 700mila euro diventerebbe 175mila all’anno.

“Se tale interpretazione fosse corretta ciò significherebbe che nel corrente anno l’effettiva somma disponibile per celebrare tale ricorrenza sarebbe in realtà di soli 175 mila euro”, è sempre Repubblica a citare una lettera spedita ieri al ministro dal presidente della Confederazione, Claudio Betti; una missiva discussa e votata all’unanimità da tutte le associazioni, che vanno da Anpi ai partigiani cristiani passando per ex internati e Associazione nazionale combattenti e reduci.

“Sarebbe più opportuno e aderente allo spirito della norma” continua la missiva “destinare l’intera somma di quest’anno alla tematica per cui ricorre l’anniversario e fare lo stesso negli anni successivi per gli altri temi”. Un altro capolavoro governativo. Uno dei tanti.

(14 maggio 2025)

