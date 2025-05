Teatro Carcano, presentata la nuova stagione 2025/2026

di Conte Correnti

Si deve guarire dalle guerre. Si devono poter rimarginare le ferite, riunire i lembi strappati; dobbiamo curare, dare prospettive a chi ha sofferto, a chi arriva e nutre speranze. Si deve crescere e aver cura del prossimo.

Non è un programma politico o forse sì, è proprio un poderoso programma politico, di quella polis, di quella comunità e coralità che, come ci ricorda Serena Senigaglia, devono stare, oggi più che mai, visti i tempi, al centro delle scelte di chi fa cultura.

La “necessità di avere un punto di vista sul mondo”, come dice Lella Costa, è uno sprone a fare del teatro un luogo di partecipazione attiva, una voce da ascoltare in un mondo attraversato da crisi e contraddizioni. Così, l’immagine simbolo della nuova stagione è una figura femminile frammentata che si rompe sotto il peso dell’odierna realtà complessa e disorientante, ma il teatro può e deve costituire un porto e una fucina di idee per sanare questi conflitti.

La nuova produzione, Lisistrata, e il musical Hair pongono al centro il tema del rifiuto della guerra, ma i conflitti da risolvere sono numerosi e, non so perché, ma molti degli spettacoli in cartellone evocano già una guarigione o promettono di far conoscere molto di ciò che ancora abbiamo da apprendere come collettività (tra questi: Brokeback Mountain, PoveriCristi, Gaber – Mi fa male il mondo, Morte accidentale di un anarchico, L’Empireo, Giovanna dei disoccupati).

Senza parlare poi dell’impegno che il Carcano porrà anche quest’anno negli incontri e negli spettacoli della rassegna attorno al 25 novembre (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne). Un impegno, questo, particolarmente sentito da tutti e ben approfondito durante la conferenza stampa in cui si è a lungo parlato delle ragioni del problema, del patriarcato quindi e di una radice storica rintracciabile appunto in Oreste è salvo? che nasce dall’ultimo capitolo dell’Orestea di Eschilo. Uno spettacolo atteso con trepidazione. Ma son tutti golosi gli appuntamenti e primo fra questi Lisistrata di Aristotele nella nuova versione interpretata da Lella Costa e firmata da Serena Sinigaglia ed Emanuele Aldrovandi che muoverà i primi passi da Siracusa per approdare a Pompei e a Verona prima di giungere qui a Milano, al Carcano.

Una stagione, si passi l’errore, tutta da partecipare perché pare proprio che il Carcano si offra come il luogo dove ogni spettatore possa sentirsi parte attiva in un racconto condiviso.

Ricostruire legami, rimarginare, condividere spazi di senso, educare alla prossimità fisica e simbolica, promuovere la trasversalità, la contaminazione contro il pensiero unico: un programma impegnativo in cui le tematiche sociali, il punto di vista femminile e la critica al presente intratterranno le nostre serate.

Le cose da dire non finiscono qui, ma ci riserviamo il lusso e la bellezza di raccontarvi serata per serata le stelle del Carcano, unendoci all’augurio fatto dall’assessore Sacchi: quello di “una cultura osmotica, libera da visioni a compartimenti stagno, la stessa in cui i teatri dialogano tra loro e i musei fanno altrettanto”.

Si chiuderà fra qualche giorno quella che è stata per il Carcano una stagione davvero entusiasmate anche in termini di numeri raggiunti (125mila presenze nell’ultima triennalità, 10mila ore lavorate, e 50mila presenze in più rispetto alla stagione pre-covid). Traguardi che consolidano una realtà culturale davvero centrale nel panorama Milanese e nazionale.

