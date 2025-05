A Milano la strada diventa tela: studenti, famiglie e cittadini dipingono insieme un’opera urbana che raccoglie sostenibilità, identità e appartenenza

Nella piazza aperta del Comune di Milano di via Bresciani Turroni/via Toscanelli prenderà vita, sabato 17 maggio dalle ore 10 alle ore 18, un’opera partecipata di pitturazione a pavimento della via Toscanelli, un progetto artistico e comunitario che coinvolgerà attivamente gli studenti dell’IC Perasso, famiglie, giovani e tutta la cittadinanza.

L’iniziativa sarà realizzata con la curatela di Christian Gangitano e progettata e coordinata da uno street artist professionista, Sonda, che guiderà i partecipanti nella realizzazione di un’opera ispirata ai temi della sostenibilità ambientale e dell’identità di quartiere. Il progetto si concentrerà sulla valorizzazione delle risorse idriche, della flora, della fauna e degli elementi urbani che caratterizzano l’area compresa tra il Parco Lambro e il Naviglio della Martesana, un corso d’acqua immaginario che collega le due aree verdi della città trasformando la piazza in una tela collettiva capace di raccontare il territorio attraverso il colore e la creatività condivisa.

Attraverso laboratori con le classi dell’IC Perasso e momenti di co-creazione con famiglie, giovani e cittadinanza (il 17 maggio dalle 10:00 alle 18:00), l’opera finale sarà non solo un’espressione artistica visibile e duratura, ma anche un simbolo di appartenenza, cura e partecipazione attiva alla vita del quartiere.

L’intervento di pitturazione partecipata si inserisce a pieno titolo nei percorsi di educazione ambientale e alla sostenibilità che Project for People realizza in collaborazione con tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Perasso e con tutti gli enti della Comunità Educante di quartiere. Si tratta di un’attività che unisce espressione artistica, partecipazione attiva e riflessione sui temi ambientali, trasformando spazi urbani in luoghi di bellezza condivisa e consapevolezza ecologica.

Attraverso la pitturazione partecipata, bambini e ragazzi sono coinvolti in prima persona nella riqualificazione degli ambienti che vivono quotidianamente. Questo processo creativo e collettivo diventa un mezzo per riflettere sull’importanza della cura del territorio, dell’uso consapevole delle risorse e del senso di appartenenza alla comunità scolastica e al proprio quartiere.

Una nuova Piazza aperta, a seguito dell’assegnazione di un contributo per la realizzazione di eventi e iniziative nelle piazze aperte, nell’ambito del forum diffuso della partecipazione a favore di Project for People ODV, asXpo (Urbantale.it) e T12 Lab, uniti per la realizzazione di eventi e iniziative gratuite di quartiere da realizzarsi nelle Piazze Aperte, nell’ambito del Forum diffuso della Partecipazione – edizione 2025.

il soggetto che verrà realizzato nella piazza aperta di via Toscanelli, realizzata da AMAT, che fornisce anche colori e materiali, evoca un corso d acqua ideale che unisce il naviglio Martesana al fiume Lambro, ideato con la curatela di Christian Gangitano, ad opera dell’artista professionista, storico esponente della street art Cristian Sonda.

(16 maggio 2025)

