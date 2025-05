Aria: Bussolati (PD). “Bertolaso fugge dal confronto in commissione, rinviamo la seduta”

Non ci sarà l’assessore Guido Bertolaso mercoledì in commissione bilancio del Consiglio regionale al confronto con Aria. Era una richiesta del Pd, per fare chiarezza sui rilievi critici contenuti nel dossier che l’assessore aveva portato all’attenzione della giunta nelle scorse settimane. L’assenza di Bertolaso viene criticata da Pietro Bussolati, capodelegazione in commissione.

“Bertolaso sta scappando, ma la commissione non può essere snobbata così. Serve avere il confronto tra Aria e l’assessore, come avevamo chiesto, ma solo la società ha accettato l’invito. Chiederemo che la commissione venga rinviata in attesa della disponibilità anche di Bertolaso”.

Informa un comunicato stampa del PD Lombardo.

(16 maggio 2025)

