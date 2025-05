A Milano mille antagonisti in corteo contro il Remigration Summit

Anticipato di diverse ore il Remigration Summit ha ottenuto lo scopo di scatenare una nuova giornata di violenza a Milano, con scontri tra manifestanti e polizia nel centro di Milano, con oltre mille antagonisti scesi in piazza a Cairoli con conseguente, usuale, consueta, degenerazione con cariche e lanci di oggetti e fumogeni.

Idranti in azione e lacrimogeni e la polizia che si scontra coi manifestanti in via Leopardi, in corrispondenza del blocco previsto per evitare che il corteo si avvicinasse alla Stazione Cadorna al grido: “Make Europe antifa again”. Tra i manifestanti, almeno mille, partecipanti da Francia e Grecia, con il corteo che parte senza dare preavviso alla questura. Nel gruppo presenti anche alcune bandiere della Palestina.

Poi gli scontri: passamontagna sul volto e caschi in testa. Pessima storia.

(17 maggio 2025)

