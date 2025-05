Al Teatro Elfo Puccini di Milano torna Hystrio Festival: il festival dedicato alla scena italiana under35

A Milano, dal 16 al 21 settembre 2025, anticipato da una serata speciale di presentazione il 9 settembre, si terrà il festival dedicato al meglio della scena italiana under35 “Hystrio Festival”.

La quarta edizione, diretta da Claudia Cannella e organizzata da Hystrio – Associazione per la diffusione della cultura teatrale, tornerà ad animare i palcoscenici del Teatro Elfo Puccini con 19 appuntamenti, tra spettacoli teatrali, letture sceniche, incontri e mise en espace, con un programma nato dal lavoro di ricerca, visione e incontro che coinvolge la direzione, la redazione, le collaboratrici e i collaboratori del trimestrale Hystrio.

Domenica 21 settembre, nella serata conclusiva del Festival, come tradizione, si terrà la attesa cerimonia di consegna dei Premi Hystrio.

«Hystrio Festival – dichiara la direttrice artistica Claudia Cannella, nonché direttrice editoriale della rivista Hystrio – nasce e prende forza dalla rivista Hystrio illuminandone le pagine in bianco e nero con i colori, l’energia e il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di persone, tra artisti, operatori e pubblico. Hystrio Festival crea nuove relazioni, rifugge da sterili competizioni per costruire alleanze con soggetti che percorrono obiettivi simili, rafforzando i propri strumenti di comunicazione, scouting e internazionalizzazione. Con l’obiettivo, grazie alla molteplicità di sguardi dei soggetti coinvolti, di diventare un punto di riferimento, un approdo dove vedere il meglio della scena italiana under35».

Il programma del Hystrio Festival 2025, consultabile a partire dal 20 giugno alla pagina dedicata sul sito dell’associazione (hystrio.it/festival), sarà ricco e composito: 10 spettacoli teatrali, 6 letture sceniche a cura di Situazione Drammatica/Progetto Il copione, la mise en espace del testo vincitore del Premio Hystrio Scritture di Scena, le finali del Premio alla Vocazione per attori under30, un incontro per artisti e operatori sul tema della produzione e della distribuzione e, per finire, la festa finale per l’assegnazione dei Premi Hystrio 2025.

Dal 20 maggio, al prossimo 20 giugno sarà già possibile acquistare un Carnet Early Bird da 3 spettacoli per l’edizione 2025 del festival, attraverso una formula promozionale temporanea pensata per chi desidera assicurarsi l’accesso a tre spettacoli del festival a un prezzo agevolato, prima della pubblicazione del programma ufficiale. Dal 20 giugno al 20 luglio, chi ha acquistato il carnet potrà accedere al proprio account sul portale di biglietteria del Teatro Elfo Puccini e selezionare i tre spettacoli di proprio interesse tra quelli disponibili.



Hystrio

Il trimestrale Hystrio, fondato nel 1988 da Ugo Ronfani, è una delle pochissime riviste cartacee specializzate in teatro. Tra le altre attività si dedica a un importante lavoro di ricerca e selezione di nuovi talenti, grazie a una redazione di circa 50 studiose e studiosi di teatro. In particolare il Premio Hystrio, nato nel 1989, è un avvenimento da sempre votato allo scouting e al ricambio generazionale, nonché un evento molto atteso da pubblico, artiste, artisti e operatori. Il Premio Hystrio, nato come evento indipendente è ora racchiuso nella cornice di Hystrio Festival: quest’anno la consegna dei premi avverrà nella serata conclusiva di domenica 21 settembre.

L’Immagine

Alla sua quarta edizione l’immagine che accompagna Hystrio Festival si rinnova grazie alla creatività dell’artista visiva Chiara Dattola, firma di numerose copertine del trimestrale Hystrio, visual storyteller, illustratrice di libri per l’infanzia. Dattola infonde, come afferma l’artista, un nuovo spirito, “uno sguardo leggero e luminoso” al Festival.

Sono partita dallo sguardo del personaggio – continua Dattola – e dal suo volto: mi sono rifatta ai grandi totem di tradizione indigena di alcuni popoli nativi. Volevo trovare la loro ieraticità, la fierezza dei loro occhi, indenne col passare del tempo, ma naturalmente, il “nostro” personaggio doveva incarnare un incedere dinamico, vivace e doveva essere pieno di magia. Quindi, da lì, ho concepito una creatura in volo, da animaletto volante, la mascotte si è trasformata in una sorta di stella, ma con ali grandi e forti e con una lunga coda. É diventato una cometa che non cade, ma attraversa i cieli in cerca di nuovi orizzonti. Il suo nome è Stellino.

HYSTRIO FESTIVAL

quarta edizione

direzione artistica Claudia Cannella

Informazioni

dal 16 al 21 settembre

Teatro Elfo Puccini, Milano www.hystrio.it

