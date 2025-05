Celiachia, votata all’unanimità la nuova legge in Regione Lombardia

di Redazione Milano

Il Consiglio regionale oggi ha votato all’unanimità la nuova legge sulle “Norme per il riconoscimento della rilevanza sociale della Celiachia”, che nella stesura definitiva ha recepito anche numerose proposte avanzate dal Partito Democratico in Commissione III e IX.

“Siamo soddisfatti perché grazie anche all’integrazione di numerosi contributi del Pd, oggi, in aula abbiamo votato una buona legge, che riconosce la rilevanza sociale della celiachia e supporta l’inclusione delle persone celiache, sia attraverso l’uniformità a livello territoriale di un sistema di diagnosi, cura e prevenzione, sia potenziando le azioni che possono migliorare la gestione della patologia nel quotidiano ” spiega il consigliere regionale Davide Casati, capodelegazione del Pd in IX commissione.

“Il nostro gruppo – prosegue Casati – si è concentrato sulla promozione di attività informative e formative rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari, in particolare ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, la promozione di campagne di sensibilizzazione sull’importanza degli screening in età pediatrica, la valorizzazione di percorsi e progetti specifici di formazione e tirocinio all’interno dell’attività didattica negli istituti scolastici professionali (alberghieri o inerenti al campo della ristorazione), per fornire e potenziare le conoscenze e le competenze sulla celiachia nell’ambito della ristorazione; tutti aspetti che oggi ritroviamo nella legge votata dal Consiglio, ad eccezione della previsione di moduli formativi specifici sulla celiachia all’interno dei percorsi formativi HACCP, un tema a cui tenevamo molto e che è stato oggetto di un ordine del giorno approvato all’unanimità”.

“L’auspicio – conclude Casati – ora è che si portino velocemente a termine tutti i passaggi necessari a rendere davvero efficace questa legge, come le delibere di Giunta e le linee di indirizzo previste, per migliorare la qualità della vita di chi è affetto da celiachia, sia in termini di diagnosi e prevenzione di complicanze, sia sotto l’aspetto della socialità e della sicurezza quando si tratta di consumare pasti fuori casa”.

