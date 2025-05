Chus Martínez, La fortuna di avere la natura (come cultura) al MASI di Lugano

La curatrice Chus Martínez è l’ospite del nuovo incontro di SciArt SwitzerlAnd 2025, il progetto di IBSA Foundation per la ricerca scientifica realizzato in collaborazione con MASI Lugano e LAC Lugano Arte e Cultura. Tra le voci più influenti dell’arte contemporanea, Chus Martínez è direttrice dell’Institute Art Gender Nature presso l’Accademia di Arti e Design FHNW di Basilea, curatrice dello spazio espositivo della scuola, Der TANK, oltre che curatrice associata di TBA21, Madrid e Venezia. Il suo percorso di ricerca, che si muove all’intersezione tra diverse discipline, è segnato dalla riflessione sui legami tra arte, natura, tecnologia e sapere scientifico.

In dialogo con Barbara Casavecchia, scrittrice, curatrice indipendente e docente, Martínez parlerà di come le connessioni tra queste diverse discipline possano aprire nuove prospettive e chiavi di lettura per affrontare le sfide ambientali contemporanee.

L’incontro si inserisce nel focus tematico di SciArt SwitzerlAnd 2025, che in questa nuova edizione presenta alcune innovative esperienze di ibridazione tra arte e scienza, nel contesto delle istituzioni culturali. Un approccio, questo, che riflette una tendenza sempre più diffusa: non solo le artiste e gli artisti del nostro tempo, ma anche un numero crescente di istituzioni culturali, musei e accademie d’arte guardano infatti con interesse alla scienza e ai suoi campi di ricerca.

Nell’appuntamento per SciArt SwitzerlAnd al MASI, Chus Martínez ripercorrerà quindi diverse iniziative internazionali di cui è stata promotrice e da cui emerge come l’arte possa essere un ponte tra discipline, capace di generare nuove prospettive e favorire un dialogo più inclusivo sulle questioni ecologiche.

Come, ad esempio, The Current, il suo progetto per la TBA21- Academy sull’esplorazione degli oceani, da cui è nata la serie di seminari Art is Ocean, finalizzati a indagare il ruolo degli artisti e delle artiste nella concezione di una nuova esperienza con la natura.

L’oceano come soggetto attivo nella co-creazione di conoscenza è stato inoltre al centro della sua innovativa visione come direttrice di Ocean Space a Venezia, che ha diretto tra il 2020 e il 2022. L’intelligenza naturale e il ruolo dell’arte nel ridefinire il nostro rapporto con la natura sono state invece sviluppate nelle sue ricerche all’Institute Art Gender Nature.



SciArt SwitzerlAnd Programma 2025

Giovedì 26 giugno 2025, ore 18:30

Incontro con Chus Martínez

Prenotazioni:

https://share.hsforms.com/1Ck0n4P4uTeuH59V0z3Krzw57a3y

MASI Lugano Sede espositiva LAC, Hall

Piazza Luini 6 Lugano

Evento gratuito a ingresso libero

La conversazione si svolgerà in inglese con traduzione simultanea in italiano

La prenotazione permette di riservare un posto a sedere ma non è obbligatoria per accedere all’evento

(20 maggio 2025)

