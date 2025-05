PD Lombardia, espone sudario a Palazzo Pirelli: “Silenzio di Fontana su Gaza inaccettabile”

di Redazione Politica

“Oggi in tutta Italia si espongono lenzuoli bianchi, simbolo di dolore e denuncia per la tragedia in corso a Gaza. Speravamo che Regione Lombardia cogliesse questo momento, ma invece resta in un silenzio inaccettabile e colpevole. Di fronte alla strage e alle azioni del governo Netanyahu, la giunta Fontana tace. E allora ci abbiamo pensato noi. Abbiamo appeso un lenzuolo bianco a Palazzo Pirelli, un sudario che si unisce a quelli in tutto il Paese. Non è solo un gesto, è un grido di lutto e indignazione. È l’urgenza di dire basta. Basta sangue. Basta violenza”.

Così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino.

(24 maggio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata