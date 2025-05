Dal 28 maggio all’Anteo, 24FRAME Future Film Fest presenta l’anteprima di “Pig That Survived Foot-and-Mouth Disease”  

di Redazione Bologna

Dopo il grande successo dell’ultima edizione del 24FRAME Future Film Fest (Bologna, 9-13 aprile 2025) prodotto da Rete Doc, si consolida la collaborazione virtuosa con Anteo Spazio Cinema, con l’obiettivo condiviso di promuovere linguaggi cinematografici innovativi, sperimentazione visiva e riflessioni sui grandi temi e sfide del nostro tempo. Il 28 maggio 2025, una tappa del Festival arriva a Milano presso le sale di Anteo Spazio Cinema, proponendo l’anteprima del grottesco e coraggioso film di animazione Pig That Survived Foot-and-Mouth Disease del regista sudcoreano Hur Bum-Wook. La visione sarà introdotta in sala da Giulietta Fara, direttrice artistica del 24Frame Future Film Fest con un talk dedicato ai temi della sicurezza alimentare, del cambiamento climatico e dell’industria della carne a cura della ricercatrice Francesca Grazioli. In giugno, inoltre, la programmazione si amplia al pubblico più giovane, mentre per tutta l’estate il programma si arricchisce con esperienze in realtà virtuale, per un’immersione totale nel cinema del futuro.

28 maggio – Anteprima + talk

Ad aprire il programma sarà la proiezione in anteprima per Milano del film sudcoreano Pig That Survived Foot-and-Mouth Disease (2024) di Hur Bum-Wook, vincitore del Premio Hera Green Future 2025 al 24FRAME 2025 e del Premio Miglior Film al Seoul Independent Film Festival.

Il film è un potente eco-horror dalla forte critica sociale, ambientato durante il trauma collettivo provocato dall’epidemia di febbre aftosa che ha colpito la Corea del Sud, causando l’abbattimento di migliaia di animali. Al centro della storia: un maiale che sogna di diventare umano per salvarsi, e un soldato in fuga che, umiliato e spezzato, sogna invece di diventare un animale. Visionario e disturbante, il film è stato paragonato dalla critica coreana a un incrocio tra Okja di Bong Joon-ho e il classico d’animazione Watership Down.

Prima del film, uno speciale dibattito con Francesca Grazioli, ricercatrice presso il Centro di Ricerca Bioversity International, esperta di cambiamento climatico e sicurezza alimentare, nonché autrice del saggio Capitalismo carnivoro (Editori Laterza), un’indagine documentata e rigorosa sull’industria globale della carne e le sue ricadute economiche, ecologiche e politiche. Il talk sarà moderato da Giulietta Fara, direttrice artistica del 24FRAME Future Film Fest.

8 giugno – Future Film Kids

Il programma proseguirà l’8 giugno 2025 presso CityLife Anteo, con il primo film della rassegna per bambini Future Film Kids. In programma La mia fantastica vita da cane di Anca Damian (Francia, Romania, Belgio, USA, 2021): un film animato toccante e visivamente sorprendente, che racconta la storia della cagnolina Marona, capace di trasformare ogni nuovo incontro umano in un’esperienza di felicità. La varietà dell’animazione, la profondità del racconto e l’approccio filosofico rendono questo film una vera esperienza visiva.

Dal 28 giugno – Tutta l’estate in realtà virtuale

A partire dal 28 giugno e per tutta l’estate, presso Anteo Palazzo del Cinema, sarà disponibile una sala attrezzata con visori VR che offrirà al pubblico una selezione di opere in 360 curata dal 24FRAME Future Film Fest. Le esperienze immersive saranno accessibili al prezzo simbolico di €2,50, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla dimensione del cinema del futuro in maniera accessibile e coinvolgente.



Il programma dettagliato

28 maggio 2025 ore 19:30 – Anteo Palazzo del Cinema, Milano

Pig That Survived Foot-and-Mouth Disease di Hur Bum-Wook (Corea del Sud, 2024)

Talk con Francesca Grazioli (ricercatrice), modera Giulietta Fara (direttrice artistica 24FRAME Future Film Fest) 8 giugno 2025 – CityLife Anteo, Milano

La mia fantastica vita da cane di Anca Damian (Francia, Romania, Belgio, USA – 2021) Presenta Giulietta Fara (direttrice artistica 24FRAME Future Film Fest) Dal 28 giugno 2025 – Anteo Palazzo del Cinema, Milano

Selezione di film in 360 a cura di 24FRAME Future Film Fest

Sala attrezzata con visori VR



I film in programmazione in 360

KORSTMOS (Tibor de Jong, 2024)

Un’esplorazione di 23 minuti nella mente di un uomo che vive in totale solitudine. Vive la sua vita all’interno dei confini del suo appartamento. Korstmos è una ricerca per esplorare i confini che definiscono la vita e i confini all’interno del medium intrinsecamente privo di confini della realtà virtuale.

HER NAME WAS GISBERTA (Sérgio Galvão Roxo, 2023)

“Her Name Was Gisberta” è un documentario in VR che racconta la vita e la morte di Gisberta Salce, una donna trans brasiliana uccisa da 14 giovani uomini nella città di Porto (Portogallo) nel 2006. Unendo le conoscenze fornite dal Virtual Reality Perspective-Taking Tasks, questo progetto è stato creato come uno strumento di educazione, intervento sociale e attivismo contro la transfobia.

Il film ha partecipato alla sezione New Frontiers 2024, concorso internazionale di opere interattive e immersive del 24FRAME Future Film Fest.

RONE (Lester Francois, 2018)

RONE è un ritratto distintivo del famoso street artist. Il film a 360 gradi e la galleria d’arte interattiva in VR portano lo spettatore dentro il mondo di Rone. Lo seguiamo nei luoghi raramente esplorati in cui lavora: una cartiera abbandonata, una casa destinata alla demolizione, un teatro in rovina e altri. L’esperienza in VR trasporta anche lo spettatore all’interno di una mostra di Rone e nel suo studio, offrendogli un posto in prima fila per osservare il processo artistico dietro i suoi murales. La maggior parte dei murales e degli edifici presenti nell’esperienza sono stati distrutti. Attraverso RONE è ora possibile rivivere queste opere perdute. L’esperienza interattiva di RONE consiste in una galleria virtuale in cui passeggiare ed esplorare le opere di Rone sulle pareti e ascoltare un tour audio. Alla fine della galleria si trova una grande sfera dove inizia il documentario in video a 360 gradi. Dopo il film, si sbloccano nuove stanze da esplorare, rivelando ulteriori informazioni, opere d’arte e film. Il pluripremiato RONE ha fatto il giro dei festival di tutto il mondo, tra cui 24FRAME Future Film Fest, SXSW, Cannes NEXT e il New York Film Festival.

7DS (Axel Bonnot, 2017)

Di quale peccato mortale sei colpevole? 7DS è un cortometraggio a 360° sul desiderio e sul bisogno umano di avere sempre di più. Una reinterpretazione surreale dei sette peccati capitali. Sette visioni, tutte legate dall’arte che abbiamo, di guardare e di essere osservati.

(25 maggio 2025)

