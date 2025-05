Chiostri Suite. Live & performing reading ai Chiostri Bramanteschi Teatro Fontana

La splendida cornice dei Chiostri Bramanteschi del Teatro Fontana chiude la Stagione con una rassegna unica. Quattro reading performativi su nuove drammaturgie italiane. Non è solo lettura. Non è solo scena. È drammaturgia viva. Nuove scritture che non si accontentano della pagina e chiedono spazio, respiro. Un laboratorio aperto, una fucina di visioni dove testi inediti incontrano il pubblico prima di diventare spettacolo. Un territorio di passaggio, fluido e radicale, dove autori, attori e spettatori attraversano insieme la nascita del teatro che verrà.

5 GIUGNO ore 19.00

LEXICON ideazione compagnia Corpora

testo di Eliana Rotella

regia di Giulia Sangiorgio

con Ilaria Felter, Lorena Nacchia, Eliana Rotella

multimedia Andrea Centonza

organizzazione Caterina Gruden

grazie al sostegno di Zona K

Testo finalista alla 57esima edizione del Premio Riccione – Tondelli

Testo vincitore “Next Generation” – premio Carlo Annoni Amore a distanza. Due ragazze. Corpi assenti, cuori connessi. Una chat, un linguaggio da inventare. Digitare è toccarsi. Il testo di Eliana Rotella, vincitrice Biennale di Venezia College Autori 2023, menzione speciale Premio Annoni e selezionata per Situazione Drammatica Hystrio Festival 2023, prende vita in un reading performativo di forte impatto e suggestione. ore 20.00 Talk post-reading a cura di Claudia Cannella con Eliana Rotella, vincitrice Biennale di Venezia College Autori 2023, Compagnia Corpora e Toljia Djokovic, vincitrice Premio Riccione 2024 8 GIUGNO ore 19.00 / ore 21.00

PUPILLA da Casa di Bambola

reading performativo in cuffie wireless e audio binaural

regia Ivonne Capece

drammaturgia Federico Bellini/allievi autori formazione Cross

interpreti Massimo di Michele, Marialaura Palmeri

sound designer Simone Arganini

produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale L’opera più scandalosa di Ibsen prende vita in una sofisticata performance sonora con audio binaurale e cuffie wireless per un effetto immersivo totale, che pone le inquietudini di Torvald al centro della narrazione, in un originale sequel di Casa di bambola firmato da Federico Bellini e dagli allievi della formazione autori CROSS. ore 20.00 Talk post-reading a cura di Claudia Cannella con Ivonne Capece, regista e direttrice artistica del Teatro Fontana, coordinatrice didattica del percorso autori-attori Cross. 14 GIUGNO ore 19.00

SCRITTURE DA NON STARCI DENTRO / Premio Omissis – Theatron 2.0

Un progetto di Theatron 2.0

direzione generale Cesare D’Arco e Ornella Rosato

Il Premio di drammaturgia Omissis è realizzato in collaborazione con il Teatro Bellini di Napoli

Letture a cura di Collettivo Lunazione

Con Federica Carruba Toscano, Mariachiara Falcone e Marco Montecatino Identità di genere, futuro distopico, violenza e società dell’informazione, traumi generazionali. 10 minuti a testa, 5 autori under35 si interrogano su temi che rompono i margini. Nuove drammaturgie che smontano il linguaggio e reinterpretano il mondo. Cinque nuove scritture che pulsano sotto la pelle del presente. MANICARETTI di Marco Trotta (vincitore Premio Omissis) Un noir familiare dove la violenza striscia tra le mura domestiche. Una figlia abusata, genitori complici, il dramma che diventa spettacolo. Un’indagine feroce sul compromesso tra verità e apparenza, nel tempo della morbosità dell’informazione, in cui la cronaca si nutre di dolore e ne fa intrattenimento. MS di Mattia Favaro (menzione speciale Premio Omissis) Un bar di periferia. Un ragazzo che parla dal margine. Tra dialetto e poesia, in un linguaggio che colpisce per bellezza e violenza MS racconta la crescita e la resistenza di un’identità queer nella provincia veneta. Un grido contro il destino imposto che dà voce a una generazione laterale, per raccontare il bisogno di fuggire da un destino scritto e affermare, a denti stretti, chi si è davvero. SANGUE TIMIDO di Giulia Cermelli (finalista Premio Omissis) Un viaggio nei traumi ereditati, nei corpi che tacciono da generazioni. Tra memorie taciute, vergogna e desideri sepolti, una voce scava per farli finalmente parlare. LA FIGLIATA di Vincenzo Politano (finalista Premio Omissis) Tre corpi, tre desideri, una città ostile. Pina, Maria e Luisa sfidano i limiti imposti, tra magia, sesso e disobbedienza, in una ribellione dolente e luminosa. ANTISETTICA di Gianluca Bonzani (finalista Premio Omissis) Il racconto del mistero della sparizione di Lei, tra corpi mutanti, piante, apocalissi gentili e visioni weird. Una drammaturgia ibrida e frammentata che interroga il futuro attraverso il caos dell’evoluzione.

Lettura scenica delle cinque opere finaliste dell’edizione 2024 del Premio di drammaturgia Omissis, realizzato da Theatron 2.0 in collaborazione con il Teatro Bellini di Napoli.

