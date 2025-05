Il PD annuncia mozione urgente in Regione Lombardia per dire “No” al taglio delle risorse per le strade provinciali

La Regione Lombardia pretenda dal Governo, in particolare dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il ripristino dei fondi per la manutenzione stradale tolti alle province nella misura del 70%. Lo chiede il gruppo regionale lombardo del Partito Democratico, che presenterà domani in Aula una mozione urgente per chiedere alla giunta Fontana di non rimanere inerte e di fare sentire la propria voce in Conferenza Stato Regioni. Si tratta di un taglio, a livello nazionale, di 385 milioni di euro su 500 previsti, e in Lombardia di 44,244 milioni su 63,206.

Così commenta il consigliere regionale lombardo del Pd Matteo Piloni: “Il taglio del ministero di Salvini alle Province lombarde, ma in realtà di tutta Italia, è un vero e proprio scippo. Hanno fatto un taglio lineare ai fondi per la manutenzione delle strade provinciali e l’unica ragione plausibile è che vogliano usare quei soldi per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Salvini toglie le risorse alla Lombardia per metterle su un’opera faraonica a più di mille chilometri di distanza, lo diciamo per i leghisti che nel frattempo si fossero distratti. Per quel che ci riguarda, togliere risorse per le strade in tutta Italia, pure in Sicilia e Calabria, in favore di un’opera faraonica e di dubbia utilità, è una vera sciocchezza”.

(26 maggio 2025)

