“50 anni in movimento”, a Milano dal 25 al 29 giugno in occasione del Milano Pride

di Effegi

Cinquant’anni di storia queer italiana raccontati attraverso l’obiettivo di chi quella storia l’ha vissuta, costruita e custodita con ostinazione e amore: è questo il cuore pulsante della mostra fotografica 50 anni in movimento, che aprirà le sue porte a Milano dal 25 al 29 giugno 2025, nella galleria Lungolinea di via Sammartini 25, in occasione del Milano Pride. Ogni sera, dalle 17:00 alle 22:00, le pareti della galleria si faranno specchio e memoria, accogliendo il pubblico in un percorso che attraversa mezzo secolo di militanza, cultura e trasformazione.

Il protagonista di questa ricostruzione visiva e affettiva è Felix Cossolo: editore, attivista, fondatore della libreria Babele e testimone appassionato dell’evoluzione del movimento LGBTQIA+ italiano. Ma ridurlo a una biografia sarebbe un errore. Cossolo è stato e continua a essere un nodo centrale di quella rete resistente e visionaria che ha accompagnato le battaglie per i diritti civili dalla fine degli anni Sessanta fino ai nostri giorni. La mostra rende conto di questo percorso attraverso 60 pannelli fotografici, in due formati (70×100 cm e 50×70 cm), accompagnati da parole: estratti da volantini, lettere, riviste, ma anche frammenti intimi di memoria che illuminano la materia viva del passato.

Non è una semplice cronaca. È un atlante sentimentale, costruito a partire da immagini che documentano la nascita del FUORI!, le prime parate dell’orgoglio, l’invenzione di spazi come Babele — prima libreria dichiaratamente LGBT in Italia, aperta nel 1993 — le feste queer, le campagne per il matrimonio egualitario e molto altro. Ogni scatto è una scheggia di tempo e insieme un atto d’amore per una comunità spesso invisibilizzata. Il progetto nasce dal lavoro collettivo di amici, attivistə, fotografə e studiosə, restituendo una coralità che è anche politica: la memoria non è mai un fatto privato.

Tra i momenti clou dell’iniziativa, venerdì 27 giugno alle ore 18:00 si terrà un incontro pubblico con artisti, attivistə e testimoni del movimento, seguito dalla proiezione di un documentario inedito e, dalle 20:00 in poi, da una festa aperta all’Afterline Discobar, spazio simbolico della comunità LGBTQIA+ milanese.

L’ingresso alla mostra è gratuito. Non solo un’occasione per conoscere la storia, ma per attraversarla insieme, rileggerla con gli occhi del presente, riconoscerla nei gesti e nei volti di chi ha reso possibile un’idea più libera di amore e identità. Un invito, soprattutto, a sentirsi parte di un movimento che non ha mai smesso di camminare.

(27 maggio 2025)

