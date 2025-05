Festa della Repubblica. Alla Casa della Memoria la mostra fotografica “C’è ancora domani, sempre”

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, il prossimo 2 giugno, Casa della Memoria (via Federico Confalonieri 14) ha aperto al pubblico la mostra fotografica “C’è ancora domani, sempre”. Nata da un’idea di Mariolina Camilleri, con la curatela di Alessandra Albanesi e l’allestimento di Anita Roscini, l’esposizione ripercorre, grazie agli scatti di Claudio Iannone, le scene di “C’è ancora domani”, film pluripremiato con e di Paola Cortellesi.

Oltre a celebrare ancora una volta il potere magico della fotografia nel raccontare storie di forza e rinascita, la mostra è anche l’occasione per ripercorrere storicamente il ruolo delle donne nella società italiana e riflettere sui gesti, sui luoghi, sulle occasioni in cui i diritti delle donne sono stati, e ancora sono, violati.

In mostra 53 scatti per ripercorrere il film che ha raccontato il tema della violenza sulle donne riuscendo a scuotere, divertire ed emozionare milioni di spettatori e spettatrici in Italia e nel mondo, per non dimenticare e per mantenere sempre vivo il messaggio di denuncia, l’impegno civile, la speranza.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 29 giugno 2025 e sarà visitabile gratuitamente.

L’esposizione ha il supporto del Municipio 9, è realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione AEM – Gruppo A2A, Cultur-e il patrocinio di Soroptimist – Club Milano Fondatore. Si ringraziano Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, società del gruppo Sky, Netflix, Le giornate della Luce, la Fondazione Una Nessuna Centomila.

(30 maggio 2025)

