Morte di Ernesto Pellegrini. Majorino (PD): “Milano perde un esempio di impegno civile. Una bellissima persona”

di Redazione Milano

“Ho avuto l’onore di conoscere Ernesto Pellegrini e di confrontarmi con lui, anni fa, sui progetti per contrastare la povertà e sostenere le persone in maggiore difficoltà economica e sociale. In quegli anni prendeva forma il progetto, davvero straordinario, del ristorante solidale Ruben: un’autentica gemma che andrebbe imitata e moltiplicata. Mi ha sempre colpito per la sua straordinaria sensibilità e per la capacità di unire ideali forti e concretezza. Milano perde una bellissima persona. Pellegrini sarà giustamente ricordato come un grande presidente dell’Inter, ma mi auguro che venga riconosciuto anche il suo prezioso e silenzioso impegno civile”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del PD in Consiglio regionale della Lombardia e assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano dal 2011 al 2019.

(31 maggio 2025)

