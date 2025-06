Dal 3 all’8 giugno Milano Film Fest

di Effegi

Dal 3 all’8 giugno, Milano ospita la prima edizione del Milano Film Fest, un nuovo appuntamento culturale che promette di trasformare la città in un palcoscenico diffuso per immagini, suoni e narrazioni. Promosso da Il Cinemino, Esterni, Fondazione Dude e Perimetro, il festival non si limita alle proiezioni in sala: coinvolge piazze, teatri, strade, cortili e spazi non convenzionali, con l’ambizione di rendere il cinema un’esperienza collettiva e partecipata.

Il programma si articola in concorsi internazionali per lungometraggi e cortometraggi, affiancati da una sezione dedicata alle serie TV – i Serial Awards – che riconosce la serialità come forma narrativa di primo piano. Tra i titoli in concorso si segnalano opere provenienti dalla Cina queer, dal Giappone cyberpunk e dal continente africano, con un’attenzione particolare alle nuove forme di racconto e ai linguaggi ibridi.

A presidiare la giuria dei lungometraggi sarà James Franco, affiancato da Margherita Buy, Claudio Giovannesi, Francesco Di Leva e Isabella Ragonese. La giuria dei corti sarà invece guidata da Valentina Lodovini, con Luca Bigazzi, Paola Randi e Romana Maggiora Vergano.

Non solo cinema: il festival si apre anche alla fotografia, grazie alla collaborazione con Perimetro, e alla musica, con una sezione curata da Manuel Agnelli. L’obiettivo è costruire un’esperienza immersiva che attraversi linguaggi e media diversi, facendo della città un laboratorio aperto, una mappa da esplorare.

Il Milano Film Fest 2025 non chiede solo di guardare film, ma di abitare la visione. Invita il pubblico a lasciarsi attraversare dalle immagini, a perdersi nei percorsi urbani, a partecipare attivamente a un racconto collettivo dove Milano è, insieme, sfondo e protagonista.

(1 giugno 2025)

