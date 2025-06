O di inutili banchetti in strada gestiti da incompetenti e maleducate

Camminando per una via cittadina vengo apostrofato da una delle tante, una dei tanti, fin troppo allegri addetti alle firme dicasi sottoscrizioni per quella che ho immaginato essere una delle tante organizzazioni umanitarie, o pseudo tali (ci sono anche quelle), che ritengono che rompere le scatole per la strada alle persone non sia solo la via più breve verso l’insulto, ma abbia un valore formativo.

Le due querule addette a quelle che avrebbero il coraggio di definire pubbliche relazioni [sic] se solo sapessero cosa sono, avendo avuto una superficiale infarinatura su quelle che chiamano tecniche di vendita ritengono evidentemente l’approccio stradale condito da sorrisi finti e battute di dubbio gusto (“Hey, lei che ama i colori!” a un uomo vestito di nero, davvero principesse del buon gusto e della cortesia), il modo migliore per esercitare sull’altro quell’opera di convincimento che dovrebbe farle uscire dal disastro educativo nel quale la vita le ha cacciate senza che ne abbiano colpa, grazie a una base economica possibile dicasi posto di lavoro. Magari fisso.

Non citerò né la via, né il loro abbigliamento, né l’organizzazione che pretendevano di rappresentare con il loro sgallineggiare senza senso. Ma vorrei augurare loro un lavoro vero, oltre a una buona, reale e profonda rieducazione di sé. I mezzi ci sarebbero pure. A vederli. E, in chiusura, ritengo utile sottolineare che le parole appena lette sarebbero state le stesse se le avessero usate, al loro posto, due addetti di sesso maschile e di pari stupidità (ci sono, ci sono)…

(3 giugno 2025)

