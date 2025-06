Arti in via Ciovasso, (ri)scoprire la caratteristica strada nel cuore di Brera

Martedì 10 giugno 2025 si terrà la terza edizione di ARTI in Via Ciovasso, iniziativa che coinvolgerà studi professionali, esercizi, locali e ristoranti di questa suggestiva e caratteristica strada nel cuore di Brera.

Dalle ore 18 alle 21 i visitatori avranno l’opportunità di vivere un momento speciale per (ri)scoprire uno dei luoghi più autentici di Milano, dove è possibile respirare cultura e creatività attraverso le persone che vi lavorano ogni giorno con professionalità e passione.

Gallerie e spazi d’arte, boutique, botteghe e attività storiche, moda, design e architettura rendono Via Ciovasso un punto di riferimento dove trovare opere di pittura, scultura e fotografia, mobili e complementi d’arredo, accessori e capi di abbigliamento vintage.

Via Ciovasso aspetta milanesi e chi è di passaggio per accogliere e presentare i propri prodotti e servizi, ma anche per una cena o un aperitivo da gustare nell’affascinante cornice della vecchia Milano, a due passi dalla Pinacoteca di Brera e dal Teatro alla Scala.

(5 giugno 2025)

