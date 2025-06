Azione a Milano “contro tutti gli estremisti”

Al Teatro Franco Parenti di Milano, Azione organizza l’incontro: “Due popoli, due stati, un destino”. Un “momento di ascolto e riflessione, lontano dagli slogan e dalle semplificazioni, che proverà ad entrare nella complessità del conflitto in Medio Oriente” come scrive Carlo Calenda nella newsletter del partito.

All’incontro parteciperanno Aviva Siegel, ex ostaggio del 7 ottobre, rapita da Hamas nel Kibbutz di Kfar Aza e poi rilasciata. Una donna che ha visto l’orrore da vicino, e che non ha mai smesso di chiedere pace e convivenza e Hamza Howidy, attivista palestinese del movimento Bidna Naish (“Vogliamo vivere”), una delle voci più coraggiose nel chiedere la liberazione degli ostaggi e il disarmo di Hamas.

“Molto è stato detto sull’evento di domani” continua la newsletter “anche in relazione alla manifestazione organizzata per il giorno dopo a Roma da Fratoianni, Bonelli, Conte e Schlein. Non abbiamo assolutamente nulla contro quella manifestazione, ma non condividiamo ciò che manca e soprattutto il fatto che non sono stati disposti ad integrare nella loro piattaforma: a partire dal disarmo di Hamas, dal contrasto di chi vuole la distruzione dello Stato di Israele, a una netta, chiara, forte e pronunciata condanna degli atti di antisemitismo a cui stiamo assistendo”.

Al Franco Parenti il leader di Azione parlerà anche dell’uscita del libro La libertà che non libera. Ma la newsletter dimentica di scriverlo. Mica che sia importante.

(5 giugno 2025)

