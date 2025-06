Incendio in un appartamento a Milano: muore una donna che si era lanciata per sfuggire alle fiamme

Primo passo accertare le cause del rogo scoppiato attorno alla mezzanotte e mezza in un appartamento di viale Abruzzi. I vicini, i loro appartamenti sono inagibili, riferiscono di una violenta lite scoppiata poco prima dell’incendio. La vittima è una donna di 48 anni di origini brasiliane che si è lanciata nel vuoto per sfuggire alle fiamme mentre i Vigili del Fuoco erano in arrivo.

La Polizia rintraccia il marito della vittima

Poco dopo i poliziotti delle Volanti rintracciano il marito della vittima che viene trovato in un bar, ma dell’incendio non sa nulla. E’ uscito ore prima. I vicini dicono che i due aveva litigato furiosamente prima dell’incendio. Gli investigatori stanno adesso cercando di capire se possano esserci collegamenti tra i due eventi. La Polizia ha rintracciato informazione secondo le quali ci sarebbe stato un precedente intervento delle forze dell’ordine nella casa della coppia per un’altra discussione.

(5 giugno 2025)

