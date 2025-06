Majorino (PD): “Martedì in consiglio regionale mozione PD per dimissioni Pazzali”

di Redazione Politica

“Sulla vicenda dei dossieraggi la Regione Lombardia non si può girare dall’altra parte. Martedì presenteremo in Consiglio regionale una mozione con cui chiederemo che il presidente Fontana intervenga per ottenere le dimissioni di Pazzali e per dotare Fondazione Fiera di nuovi vertici. Ci auguriamo che tutte le forze politiche la votino, convinti che in Fondazione Fiera si debba voltare pagina e che le parole del presidente Fontana tradiscano un incomprensibile nervosismo.”

Lo annuncia Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd e componente della segreteria nazionale dem.

(5 giugno 2025)

