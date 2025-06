Isabella Ragonese e Rodrigo D’Erasmo dentro “Gli Amori Difficili” di Italo Calvino. Reading il 6 luglio

I racconti di Gli amori difficili, scritti tra il 1949 e il 1967, catturano l’estro giovanile di Calvino, che ha sempre dichiarato di sentirsi più uno scrittore di short stories che di romanzi. Questa raccolta, diventata un cult nella sua opera, è un viaggio attraverso “avventure”: dalla Bagnante al Soldato (portato sul grande schermo da Nino Manfredi), dal Poeta ai Due sposi (trasformati anche in una ballata di Cantacronache e nell’episodio del film Boccaccio ‘70 di Monicelli). Un’occasione unica per riscoprire Calvino – di cui nel 2025 ricorreranno i 40 anni dalla morte – attraverso la voce di Isabella Ragonese e i paesaggi sonori di Rodrigo D’Erasmo, che sarà in scena con lei in un dialogo intimo e commovente.

ISABELLA RAGONESE Attrice e autrice teatrale

É un’artista versatile che ha scritto, diretto ed interpretato diverse opere teatrali, come Che male vi fo e Bestino, vincendo diversi concorsi per artisti emergenti, tra cui il primo premio al concorso nazionale INDA (Istituto Nazionale Dramma Antico) nel 1998.

Ha debuttato al cinema con Nuovomondo di Emanuele Crialese, per poi essere protagonista in numerosi film, tra cui Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, che le è valso una candidatura al Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista, e La nostra vita di Daniele Luchetti, con cui ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista. In teatro, ha portato in scena opere come Mamùr, Lady Grey e Taking care of baby, e inoltre ha recitato in spettacoli di grande rilevanza come African Requiem di Stefano Massini. Nel 2012 ha ricevuto il premio “Shooting Star” al Festival di Berlino come miglior talento europeo e nel 2014 ha partecipato anche a Italia Numbers, un reading concerto con Cristina Donà. Ha recitato in produzioni televisive di successo come Il commissario Montalbano e Rocco Schiavone. Nel 2015 è protagonista del film Dobbiamo parlare di Sergio Rubini, che diventa anche uno spettacolo teatrale, Provando… dobbiamo parlare, in tournée nel 2016. Nello stesso anno gira i film Sole cuore amore di Daniele Vicari e Il padre d’Italia di Fabio Mollo, ed è sul set della fiction Rai Rocco Schiavone per la regia di Michele Soavi, oltre a partecipare al film Questione di Karma di Edoardo Falcone. Nel 2017 è in scena al Piccolo Teatro di Milano con Louise e Renée per la regia di Sonia Bergamasco e nella seconda stagione della fiction Rai Rocco Schiavone 2. Nel 2018 gira il film TV Tutto il giorno davanti per la Rai e, nel 2019, il film Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani, seguito dalla serie TV La guerra finita e dalla terza stagione di Rocco Schiavone. Il 2020 la vede impegnata in tre produzioni cinematografiche: Il giorno e la notte di Daniele Vicari, Lei mi parla ancora di Pupi Avati e Yara di Marco Tullio Giordana, mentre per la TV lavora nella quarta stagione di Rocco Schiavone. Nel 2021 è protagonista della serie TV Il Re, prodotta da Wildside e diretta da Giuseppe Gagliardi, ripresa per una seconda stagione nel 2022. Sempre nel 2022, è protagonista del film Come pecore in mezzo ai lupi, diretto da Lyda Patitucci. Nel 2023 è tornata in scena a teatro con il dramma Clitennestra, diretto da Roberto Andò, per la quale ha trascorso il 2024 in tournée. Ha recentemente ricevuto il Premio Nastro d’Argento per la serie Il Re, ed è stata candidata ai David di Donatello come miglior attrice protagonista per il film Come pecore in mezzo ai lupi.

RODRIGO D’ERASMO

È violinista, polistrumentista, compositore e produttore di formazione classica, ha collaborato con artisti internazionali come Mark Lanegan, Muse, Damon Albarn e Rokia Traoré. Dal 2008 è il violinista degli Afterhours, con cui ha vinto il premio della critica a Sanremo 2009 e il premio Tenco nel 2012. Nel 2011 è stato premiato dal M.E.I come miglior musicista dell’anno.

È stato producer per le edizioni 10, 11, 13 e 14 di X Factor, nel team di Manuel Agnelli. Dal 2014 dirige l’orchestra di Sanremo per artisti come Diodato, con cui ha vinto il Festival nel 2020 con Fai Rumore. Nel 2021 è stato direttore d’orchestra e arrangiatore di 4 artisti in gara. Ha composto colonne sonore per il cinema, tra cui il cortometraggio Chiusi Fuori (2021) e documentari come C’era 2 volte Rodari, Fantastic Mr. Fellini e Art Raiders. Nel 2022 ha pubblicato l’album Songs in a Conversation, progetto omaggio a Nick Drake con Roberto Angelini, e ha diretto lo spettacolo Scopate Sentimentali con Filippo Timi e Mario Conte. Inoltre ha composto la colonna sonora del documentario Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America, premiata al Soundtrack Stars Award alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2023 è uscita la colonna sonora del film Caracas di Marco D’Amore, e nel 2024 è stata pubblicata quella di Non dirmi che hai paura di Yasemin Şamdereli, presentato al Tribeca Film Festival 2024. È anche autore della colonna sonora del documentario Volonté – l’uomo dai mille volti.

(19 giugno 2025)

