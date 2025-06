Telmo Pievani e Cristiano Godano, Canto d’Acqua. Lunedì 7 luglio alle 21.00

L’acqua è in fermento, è diventata instabile.

In alcune parti del mondo ce n’è troppo poca e avanza la desertificazione.

In altre parti del mondo ce n’è troppa e si scatenano alluvioni.

Le emissioni di gas serra aumentano, anziché diminuire come sta scritto in tutti gli accordi internazionali, il clima volge al caldo e l’acqua si carica di energia inusitata.

Cambiano le correnti atmosferiche e quelle marine. Si fondono i ghiacciai alpini, il permafrost e la calotta artica. Gli umani pensano che di acqua ce ne sia sempre abbastanza, ma non ricordano che è solo una piccola parte della massa del nostro pianeta e che quella piccola parte è solo in minima frazione potabile.

Come se non bastasse, la sprechiamo pure.

Il canto dell’acqua, interpretato in chiave artistica e musicale da Cristiano Godano e in chiave scientifica da Telmo Pievani, è pieno di preoccupazioni, dunque, ma anche di speranze, perché è proprio nell’acqua che potremo trovare, se avremo lungimiranza, soluzioni ardite: energie rinnovabili, comunità solidali, aree marine protette e santuari della biodiversità, nuove tecnologie.

Le grandi civiltà sono nate sull’acqua fluviale. Consideravano l’acqua “sacra” proprio perché ambivalente e stupefacente, imprevedibile nutrice: perché porta la vita e la morte, al contempo. Sarebbe bello se fossimo capaci di ricostruire, sull’acqua e dall’acqua, una civiltà basata sul rispetto della natura, piu grande di noi, di cui siamo parte. Per raccontare la crisi ambientale bisogna convocare linguaggi nuovi e mescolarli. La narrazione scientifica deve ibridarsi con la musica e la poesia. Cristiano Godano e Telmo Pievani uniscono arte e scienza nella loro laica preghiera per l’acqua. Chi ce la farà e chi non ce la farà. Quanto è importante la narrazione per farci cogliere da una vera emozione?

Un reading musicale di e con Cristiano Godano e Telmo Pievani; un incontro tra scienza, musica e poesia per riflettere sulla crisi ambientale e sul valore sacro dell’acqua. Telmo Pievani e Cristiano Godano uniscono le loro voci in una narrazione potente e suggestiva, capace di emozionare e far pensare a una nuova civiltà in armonia con la natura.

(19 giugno 2025)

