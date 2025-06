Ventunenne morto dopo essere stato investito sul suo monopattino

Un ragazzo di 21 anni è morto la notte scorsa a Milano, dopo essere stato investito da un’auto condotta da un 51enne positivo all’alcol test. Il 21enne è stato sbalzato per diversi metri finendo contro il cordolo dello spartitraffico. Un’ambulanza impegnata in un altro servizio, poco dopo le 3, ha visto il giovane a terra e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda dove, però, i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

L’automobilista è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolico tre volte superiore al consentito e negativo al pre-test per l’assunzione di sostanze stupefacenti.

E’ accusato di omicidio stradale.

(20 giugno 2025)

