Assegnati 720mila euro di contributi ad associazioni per l’inclusione sociale

Arte, musica, teatro, orientamento, reti di collaborazione e iniziative di cittadinanza attiva. Ecco alcuni degli ambiti che saranno sviluppati nei quartieri di Edilizia residenziale pubblica dai sedici progetti di promozione e inclusione sociale che accederanno ai contributi messi a disposizione dalla Direzione Casa del Comune di Milano con questa finalità.

“Non si può pensare di migliorare la qualità della vita nelle aree periferiche della città senza incentivare proposte di valore sociale e culturale in grado di attivare in maniera positiva i cittadini e le cittadine che lì vivono – ha commentato l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero -. Attraverso le risorse messe a disposizione con il bando ‘Abitare il quartiere’ e con l’avviso finanziato a supporto dei programmi PINQUA Niguarda e San Siro, sosterremo progettualità e attività innovative, che renderanno protagonisti gli abitanti dei quartieri in cui saranno realizzate, a cominciare dai più giovani. Ringrazio le realtà e le associazioni che hanno partecipato ai due avvisi, per l’impegno e la creatività messe in campo a favore di chi vive nei quartieri popolari, perché contribuiranno alla promozione di una reale inclusione e coesione sociale”.

Le risorse – complessivamente 720mila euro – che l’Amministrazione ha stanziato attraverso due avvisi pubblici, saranno erogate nei prossimi due anni alle associazioni, alle realtà e agli enti del Terzo Settore per la realizzazione delle attività e degli eventi proposti e ritenuti idonei, in quanto capaci di rivitalizzare il tessuto culturale e sociale che anima le case popolari.

Più nel dettaglio, sono quattro i progetti che accederanno ai 220mila euro (fondi POC Metro) stanziati per il bando “Abitare il quartiere”. Si tratta di iniziative che incentivano il protagonismo dei giovani under 30: coinvolgendoli in laboratori, attività ricreative, formative, artistiche e culturali stimolano in loro identità e senso di appartenenza al quartiere oltre che la volontà di potenziare le proprie competenze e abilità.

Saranno, inoltre, finanziate con 500mila euro dodici proposte progettuali che riguardano gli ambiti riqualificati grazie al programma PINQUA (Programma Innovativo nazionale per la qualità dell’Abitare): sette progetti per Niguarda e cinque per San Siro.

Propongono principalmente laboratori artistici, musicali e teatrali e attività ludico-sportive le iniziative selezionate per rivitalizzare gli spazi pubblici – piazze, giardini, cortili – a Niguarda.

Sport, campus teatrali, iniziative di co-progettazione culturale e laboratori socio-educativi sono al centro delle attività finanziate a San Siro.

(25 giugno 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata