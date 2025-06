Aumentano le pratiche legate al gioco d’azzardo. Vallacchi (PD): “Passare dalle parole ai fatti”

Oggi le commissioni Attività produttive e Sostenibilità sociale, riunite in seduta congiunta, hanno approvato la Relazione sullo stato d’attuazione delle Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo, accogliendo tutte le osservazioni presentate dalla consigliera regionale del Pd Roberta Vallacchi.

“Un riconoscimento importante al lavoro che abbiamo fatto – commenta Vallacchi – ma ora serve passare dalle parole ai fatti. Il contesto è profondamente cambiato rispetto alla legge del 2013 e ci troviamo di fronte a una situazione molto seria. È necessario aggiornare la normativa e avviare azioni diffuse per raggiungere il maggior numero possibile di persone, così da intercettare un sommerso ancora vastissimo: basti pensare che in Lombardia la raccolta è passata dai 7 miliardi del 2020 ai 12 miliardi del 2022 e che oltre il 30% dei ragazzi tra i 15 e i 17 anni ha giocato del denaro almeno una volta”.

“I dati emersi dalla relazione parlano chiaro – aggiunge la consigliera dem –: nel 2023 le azioni di sensibilizzazione e informazione hanno raggiunto appena 333mila cittadini, le aziende coinvolte in programmi specifici sono state solo 540 e gli studenti 132mila. Le persone prese in carico dal servizio sanitario regionale sono state 3mila contro una stima di 50mila che non riescono ad essere intercettate. Numeri limitatissimi rispetto alla dimensione del fenomeno e al sommerso che continua a crescere, soprattutto tra i giovani e nel gioco online”.

“Esistono anche azioni di monitoraggio e sensibilizzazione a costo zero che danno ottimi risultati. Serve solo la collaborazione tra le istituzioni: cosa stiamo aspettando? Ci auguriamo che Regione Lombardia avvii al più presto la revisione della legge e un piano di interventi efficace” conclude Vallacchi.

(26 giugno 2025)

