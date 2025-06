Walter Turcato in mostra per Made4Art dal 3 al 12 luglio

Dal 3 luglio al 12 settembre 2025 lo studio legale Laruffa Bottinelli Avvocati Associati in Via Marcello Malpighi 4 a Milano ospiterà una mostra personale dell’artista fotografo Walter Turcato a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo, organizzazione e comunicazione del progetto realizzate da Made4Art.

In esposizione una selezione di fotografie d’arte su legno rappresentative della recente produzione dell’autore lombardo, a partire dal 2017 fino ad oggi, toccando tematiche e linguaggi differenti. I soggetti ritratti, che hanno suscitato l’interesse di Turcato e sono stati da lui ritenuti in grado di dialogare efficacemente con le trame del supporto ligneo sul quale sono stati stampati, spaziano dal paesaggio all’architettura, all’oggetto trovato, mentre sono quasi sempre privi della componente umana, solo intuita e accennata. L’amore di Turcato per il legno, per la natura e per la fotografia ha dato vita a opere uniche, una ricerca che pur volendo spingersi oltre, verso risultati sempre nuovi e sempre più armonici a livello estetico, non vuole essere fine a se stessa, ma desidera catturare l’attenzione dell’osservatore favorendo emozioni, suscitando dubbi, richiamando ricordi, consapevole di come la nostra vita possa ancora regalarci meraviglia.

Fusioni digitali tra immagini, sovrapposizioni di piani differenti, inclusioni di elementi tridimensionali vanno così a definire paesaggi di campagna, scorci di città, ingrandimenti di foglie, ma anche eleganti composizioni con una decisa componente concettuale. Questi “dispositivi visivi” si propongono di creare nell’osservatore momenti in cui sperimentare istanti pacificanti e di contemplazione, tramite l’unione della fotografia – arte che cattura l’impermanente – con la matericità del supporto, che diventa parte fondamentale del pensiero. I legni utilizzati da Walter Turcato hanno caratteristiche tra loro uniche, sia a livello estetico sia strutturale: il legno, un materiale “vivo” che stimola una fruizione visiva, tattile e olfattiva, favorisce un approccio accogliente e un’empatica condivisione di sentimento, in un dialogo ricco di significati che meglio possono giustificare il nostro essere parte attiva della creazione. Essenze, appunto.

Walter Turcato. ESSENZE. Fotografie d’arte su legno, con inaugurazione giovedì 3 luglio 2025 dalle ore 18 alle 21, è visitabile su appuntamento dal 4 luglio fino al 12 settembre.

Walter Turcato (1957, Rho – Milano) fotografa dal 1976, ha impostato la sua attività con carattere artigianale autodidatta, individuando nel pensiero e nelle opere del fotografo austriaco Ernst Haas (1921 – 1986) l’iniziale motivazione per approfondire e rielaborare una propria poetica visiva, curandone quindi ogni aspetto e privilegiando la qualità, con particolare attenzione all’innovazione e all’aggiornamento, nella continua sperimentazione di una propria impronta espressiva, supportata anche dalle competenze sviluppate in campo grafico e audiovisivo. Numerosi i premi fotografici e i riconoscimenti a carattere artistico e organizzativo conseguiti a livello nazionale e internazionale.

È Docente, Tutor Fotografico e Lettore di Fotografia FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Ha realizzato diverse pubblicazioni editoriali e pubblicato immagini su monografie dedicate al paesaggio, alla foto creativa e digitale, al nudo e all’arte, oltre che su riviste di settore, portali Internet e social media. Dal 2017 dedica particolare attenzione alla produzione di fotografia artistica su carta fine art o direttamente su tavole lignee come opere uniche, nella ricerca di una specifica visione iconica e di una resa tridimensionale (PHOT©ellule), proponendo un particolare approccio e una fruizione materico-spaziale dell’opera. Le stampe sono certificate, numerate, timbrate e firmate dall’autore.

Tutti i legni utilizzati dall’autore – compensato multistrato di pioppo ma anche lamelle di legno OSB – sono certificati PEFC, a garanzia della provenienza da boschi e impianti gestiti in modo controllato e sostenibile.

Con MADE4ART ha esposto in diversi progetti personali o collettivi, sia presso lo spazio d’arte milanese nel quartiere Brera – si ricorda, ad esempio, la mostra personale Walter Turcato. Delicati equilibri a cura di Gigliola Foschi, realizzata nell’ottobre del 2022 in occasione della diciassettesima edizione di Photofestival –, sia nelle edizioni 2023 e 2025 della fiera internazionale di fotografia MIA Photo Fair di Milano, ottenendo significativi e gratificanti apprezzamenti.

Walter Turcato

ESSENZE

Fotografie d’arte su legno

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo 3 luglio – 12 settembre 2025

Inaugurazione giovedì 3 luglio ore 18 – 21

R.S.V.P. info@made4art.it

Dal 4 luglio al 12 settembre apertura su appuntamento: 02.29522526 c/o Studio Laruffa Bottinelli Avvocati Associati

Via Marcello Malpighi 4, 20129 Milano info@made4art.it | 339.2202749 | 339.8285555

(27 giugno 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata