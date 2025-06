Pride di Budapest, Romano (PD): “Orbán e i fascisti respinti da una massa immensa di persone libere”

“È incredibile: ci hanno provato in tutti i modi. Prima minacciando, poi schierando la polizia, infine cercando di far incrociare la contro-manifestazione dell’estrema destra con il percorso del Pride per creare tafferugli. Ma hanno fallito. Semplicemente, siamo troppə: centinaia di migliaia di persone, una fiumana che ha attraversato Budapest per chilometri. Un’emozione travolgente, che parla di Europa, di libertà e di solidarietà. Da qui parte l’avviso di sfratto per Orban”.

È quanto dichiara Paolo Romano, consigliere regionale del Partito Democratico, dal Pride di Budapest, dove sta partecipando a nome di tutto il gruppo consiliare regionale lombardo.

(28 giugno 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata