Pazzali in Fiera: slitta la ratifica di Bozzetti

“La vicenda di Pazzali in Fiera non è ancora conclusa. Con grande sorpresa e una certa preoccupazione leggiamo che la ratifica della nomina di Bozzetti come nuovo presidente della Fondazione non è all’ordine del giorno del Consiglio regionale di martedì 8, quindi non sarà ratificata almeno fino a fine luglio, se non addirittura alla prima settimana di settembre. Il nostro sospetto è che Fontana voglia tirare più avanti possibile la presidenza di Pazzali, anzi, che stia cercando un modo per tenerlo in qualche forma ancora in Fiera o, in alternativa, remunerarlo con qualche altro incarico. Del resto, non ha speso una sola parola non dico di critica, ma almeno di preoccupazione per la grave vicenda che ha coinvolto Pazzali e, anzi, ha speso solo parole di lode”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia.

(4 luglio 2025)

