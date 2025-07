Appello alle Istituzioni per l’adeguamento legislativo di Prevenzione, Diagnosi, Terapia e Assistenza HIV, HPV, IST

di Paolo M. Minciotti

All’attenzione dei membri del Parlamento:

Senatrice Ylenia Zambito

Onorevole Mauro D’Attis, estensore degli A.C. 218

Onorevole Simona Loizzo

Ministro Anna Maria Bernini

Onorevole Brando Benifei (MEP)

Senatrice Cinzia Pellegrino

Senatore Antonio S. Trevisi

Consigliere Regione Lazio Avv. Eleonora Mattia

A nome delle Organizzazioni di cittadini e pazienti con HIV e infezioni oncogeniche (HPV, IST) che rappresentiamo, rivolgiamo un appello alle Istituzioni per l’applicazione urgente di:

Adeguamento Legislativo

Promuovere l’approvazione degli A.C. 218 per adeguare il sistema italiano alle norme europee e alle raccomandazioni ONU (UNAIDS, OMS), che riconoscono il ruolo attivo della cittadinanza nelle strategie di prevenzione HIV, HPV e altre IST.

Abrogare la Legge 135/90, ancora legata a una visione obsoleta dell’HIV e inadeguata ai criteri di prevenzione e gestione della terapia e mantiene vive le forme di pregiudizio ed emarginazione, stereotipi degli anni ’80.

Diagnosi Precoce

Promuovere l’accesso diffuso al test HIV, essenziale per diagnosi tempestive, l’emersione del sommerso e l’accesso ai trattamenti efficaci, oggi altamente tollerabili e con effetti collaterali minimi, anche a lungo termine, con la collaborazione degli ETS che si occupano di screening in contesti extra-ospedalieri.

Sensibilizzare la popolazione eterosessuale, oggi maggiormente colpita da diagnosi tardive, attraverso campagne di informazione mirate.

Abolire l’obbligo di firma del consenso informato per effettuare test HIV in contesti specifici

Accesso alla Prevenzione

Facilitare l’accesso alla PrEP (profilassi pre-esposizione) contro l’HIV, scarsamente utilizzata in Italia rispetto ad altri Paesi europei anche attraverso formulazioni innovative, mentre l’iter approvativo può tardare oltre due anni dopo quello EMA, causando inequità per quelle popolazioni che non ne possono beneficiare in modo tempestivo;

Sostenere la vaccinazione contro l’HPV, utile in fase preventiva, secondo le evidenze cliniche attuali e quella per altre patologie prevedibili, adottando semplici criteri di sostenibilità.

Campagne di Comunicazione

Investire in campagne di educazione sulla Salute che trascendono il beneficio di quella individuale e si rivolgono all’aspetto della Salute Globale

Elaborare con l’aiuto degli operatori di Organizzazioni HIV campagne informative su Prevenzione e diagnosi con dati scientifici aggiornati, come il concetto inderogabile della non trasmissibilità del virus non quantificabile in presenza di terapia, per ridurre stigma e disinformazione.

Promuovere l’uso di canali digitali e media per raggiungere con efficacia le fasce più fragili, vulnerabili e meno informate.

Sosteniamo la Proposta di Legge A.C. 218

Ringraziamo l’On. D’Attis per l’apertura al confronto con le associazioni e per aver promosso dal 2019 prima la PdL 1972 ed ora il disegno di legge A.C. 218 che risponde alle attuali esigenze di salute pubblica.

In linea con gli A.C. 218 chiediamo che venga riconosciuto il ruolo supplementare alle strutture sanitarie da parte delle Organizzazioni del Terzo Settore.

Chiediamo con urgenza che il testo sia licenziato dalla Commissione XII, per la sua discussione e approvazione in Aula e per svolgere l’iter seguente.

Sollecitiamo tempi rapidi per l’approvazione, auspicando un ampio consenso trasversale.

Sottolineiamo che il contenimento delle infezioni non è solo una questione sanitaria individuale, ma una priorità globale di salute pubblica.

Chiediamo che l’Italia assuma un ruolo attivo, al passo con le migliori pratiche internazionali, essendo allineati con la Società Scientifica SIMIT

Ringraziamo la Senatrice Zambito e l’Onorevole D’Attis per aver preso l’impegno di dare seguito alle richieste che qui formuliamo e alla Associazione Culturale Dossetti che ha promosso e realizzato questo primo evento, confermando sensibilità alla necessità di adeguare il quadro legislativo del Paese con un testo cui le organizzazioni hanno collaborato, per diminuire le nuove diagnosi, attualmente in crescita e formalizzare il ruolo del Terzo Settore come elemento di supporto al sistema Salute.

Roma, 9 luglio 2025

NADIR ETS, Filippo Schlösser

LILA onlus, Giusi Giupponi

ASA onlus, Massimo Cernuschi

Milano CheckPoint, Nicoletta Frattini

ANLAIDS onlus, Luca Butini

Plus Roma CheckPoint, Filippo Leserri

Circolo Mario Mieli APS, Massimo Farinella

Comune di Roma, Dip. Politiche

(10 luglio 2025)

