Fabbrica del Vapore. “Milano Città che sale”, prima mostra a episodi con telepresenza robotica

Fabbrica del Vapore e Scalpendi presentano Milano città che sale: la prima mostra a episodi dedicata a celebrare lo spirito e la vitalità della città di Milano. Dal 14 luglio 2025 al 18 gennaio 2026, un viaggio unico che rende omaggio alla metropoli che, nel corso dei decenni, ha accolto menti brillanti e realtà sociali diverse, intrecciando connessioni che hanno plasmato una visione progettuale di respiro internazionale.

La mostra è composta da sette episodi/esposizioni, ciascuno della durata di 21 giorni, che raccontano insieme questa straordinaria storia collettiva. Attraverso il racconto del contributo di sette figure e movimenti emblematici dagli anni ’40 a oggi, “Milano città che sale” svela come la città si sia costruita e sviluppata non solo sul piano intellettuale e artistico, ma anche imprenditoriale e culturale. Da Elio Vittorini a Giovanni Testori e Albe Steiner, dal Laboratorio di comunicazione militante alla Milanottanta, fino alle più recenti esperienze di Paolo Rosa e Luisa Spinatelli, ogni episodio è una tessera fondamentale di questo mosaico.

“L’originale format seriale e l’utilizzo innovativo della telepresenza robotica – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – fanno di questa mostra un percorso pioneristico, che trova in Fabbrica del Vapore, luogo simbolo della creatività urbana, lo spazio ideale per far dialogare non solo pubblici molto diversi tra loro, ma anche differenti i linguaggi artistici e culturali che hanno definito Milano dagli anni ’40 del Novecento a oggi”.

Il progetto, ideato da Scalpendi, si fonda su una rete di collaborazioni di altissimo profilo con curatori esperti e istituzioni pubbliche e private di grande prestigio come APICE (Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale) dell’Università degli Studi di Milano, il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Fondazione Gramsci di Roma, Casa Testori di Novate, il Dams e il Centro Ricerche Attore e Divismo di Torino, l’Archivio Studio Origoni Steiner di Milano, l’Archivio Giancolombo di Milano, l’Archivio Fotografico Mondadori Portfolio, la Libreria Pontremoli di Milano, lo Studiolo Fine Art di Milano, gli Archivi di Tullio Brunone, Giovanni Columbu, Ettore Pasculli, Paolo Rosa e Luisa Spinatelli. Questa rete ha permesso di costruire un percorso scientifico rigoroso e approfondito, sviluppato con grande cura per ogni singolo episodio della mostra. L’approccio multidisciplinare e la collaborazione sinergica tra le realtà coinvolte garantiscono un’impostazione metodologica solida, che coniuga rigore accademico e capacità di narrare in modo coinvolgente e innovativo il tema dell’evento.

L’allestimento della mostra a episodi rappresenta l’esito di un percorso progettuale che, pur nella sua apparente semplicità, si distingue per una rigorosa attenzione a ogni dettaglio, studiato per amplificare e sostenere con coerenza l’identità narrativa dell’evento. I progettisti Paolo Volpato e Monica Vittucci, lavorando in stretta collaborazione con Scalpendi, hanno dato vita a un sistema espositivo integrato e coerente — che comprende tavoli, segnaletica e pannelli informativi — concepito per garantire un’esperienza di visita chiara, fluida e di altissimo livello istituzionale, capace di coinvolgere emotivamente il pubblico senza mai perdere di vista la precisione scientifica alla base dell’evento.

Un focus particolare è stato posto sulla realizzazione dei tavoli espositivi, creati su misura per ospitare le opere e garantirne una fruizione completa da ogni prospettiva, conferendo loro una nuova dimensione visiva e tattile. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla sinergia con EFGROUP di Bologna, realtà d’eccellenza il cui know-how tecnico ha reso possibile trasformare in realtà un’idea innovativa e funzionale. I tavoli, insieme a una grafica studiata ad hoc, realizzata con rigore e rapidità dalla Dardanelli di Calenzano (Fi), entrano in un dialogo armonico con lo spazio espositivo, esaltando la suggestiva struttura storica della Fabbrica del Vapore.

Ogni mostra si concentra su una declinazione unica del tema generale, creando al contempo un dialogo continuo e coerente tra tutte le parti.

I visitatori potranno immergersi in un’esperienza multisensoriale e a 360°, grazie a una selezione di materiali originali che spaziano da documenti storici, opere scultoree, disegni, manoscritti e fotografie, fino a frammenti e opere di formato vario. Un invito a riscoprire Milano attraverso gli occhi, le mani e le idee di chi l’ha resa grande.

I sette episodi

S1E1 | 14 luglio – 3 agosto 2025

Elio Vittorini. Progettazione e letteratura, a cura di Fabio Vittucci

S1E2 | 11- 31 agosto 2025

Giovanni Testori e i Segreti di Milano: il caso dell’Arialda, a cura di Federica Mazzocchi

S1E3 | 8 – 28 settembre 2025

Licalbe Steiner. Ricerche, a cura di Giovanni Baule e Anna Steiner

S1E4 | 6 – 26 ottobre 2025

Milano, maggio 1976: il Laboratorio di Comunicazione Militante, a cura di Angela Madesani

S1E5 | 3 – 23 novembre 2025

Milanottanta: aspetti del sistema artistico e culturale a Milano a cura di Davide Colombo

S1E6 | 1 – 21 dicembre 2025

Paolo Rosa: disegnare il nuovo, a cura di Andrea Balzola

S1E7 | 29 dicembre 2025 – 18 gennaio 2026

la Spinatelli. La realtà dell’illusione, a cura di Fabio Vittucci

Il format

Arte, letteratura e teatro sono discipline che da sempre dialogano tra loro, facendo proprio il potente concetto di serialità. Dai romanzi diventati classici senza tempo di autori come Carlo Collodi, Charles Dickens, James Joyce, Gustave Flaubert, Lev Tolstoj e Arthur Conan Doyle, fino alle moderne serie televisive on demand, il passaggio verso la serialità è naturale e fluido. Anche nel mondo delle mostre d’arte visiva temporanee, questa modalità si sta affermando con crescente successo.

La serialità, presente nelle grandi saghe letterarie e nelle serie TV, non ha solo un impatto culturale: è un fenomeno sociale. Essa fidelizza il lettore o lo spettatore, stimolando in loro il desiderio spontaneo del “prossimo episodio”. In sostanza, la serialità crea una sorta di dipendenza positiva, basata su un rapporto di fiducia reciproca che permette di proporre contenuti complessi a un pubblico ampio, trasversale e diversificato, sia dal punto di vista socioculturale che anagrafico.

Perché allora non adottare questo format “a puntate” anche per le mostre d’arte, generando così una “dipendenza” per l’arte stessa? È da questa intuizione che Scalpendi ha ideato le Mostre a episodi, un format innovativo che sarà presentato per la prima volta a Milano, presso la Fabbrica del Vapore, con il progetto “Milano città che sale”, dal 14 luglio 2025 al 18 gennaio 2026.

La telepresenza robotica

L’innovazione di questa particolare tipologia di mostra non risiede soltanto nel format, ma anche nell’impiego della Telepresenza Robotica, una tecnologia all’avanguardia che, grazie al corpo robotico Double 3, permette a chi la utilizza di essere presente in tre dimensioni, in tempo reale e a distanza, ovunque nel mondo. Questo robot è dotato di uno schermo, microfoni, altoparlanti e di un corpo metallico capace di muoversi autonomamente nello spazio grazie a sensori avanzati.

A differenza delle tradizionali visite virtuali, la telepresenza robotica offre al visitatore un’esperienza completamente interattiva e proattiva: è il soggetto stesso a decidere come muoversi all’interno dell’ambiente espositivo, scegliendo la propria prospettiva e creando un percorso personalizzato.

Nel contesto delle Mostre a episodi, questa tecnologia, introdotta per la prima volta da Scalpendi, potenzia significativamente il format. Attraverso una semplice connessione Wi-Fi, consente a persone impossibilitate a recarsi fisicamente alla Fabbrica del Vapore — come lungodegenti, persone in regime di detenzione, con difficoltà motorie, residenti in aree remote, anziani in RSA e strutture simili, ma anche alle nuove generazioni — di esplorare autonomamente la mostra, vivendo un’esperienza immersiva e personalizzata.

Info

https://www.fabbricadelvapore.org

Orari

dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 22

sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 19

(14 luglio 2025)

