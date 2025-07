Majorino (PD) a DG Welfare: “No a ricostruzioni di comodo, i dati sono dell’Assessorato”

di Redazione Politica

Il capogruppo Pierfrancesco Majorino risponde alla nota della direzione generale welfare di Regione Lombardia, che ha messo in dubbio i dati diffusi oggi dal gruppo regionale del Pd in conferenza stampa: “I dati che abbiamo utilizzato sono quelli forniti da chi ora fa finta di niente e minimizza. Noi non ci accontentiamo di ricostruzioni di comodo, la verità è che Regione Lombardia è in un tragico e colpevole ritardo. Di tutto il piano, solo il 4% delle case di comunità ha tutti i requisiti richiesti e il 34% è ancora sulla carta. In nove su dieci non ci sono medici e infermieri sette giorni su sette, come è richiesto dal decreto ministeriale. Sono numeri che parlano da sé, con buona pace di Fontana e Bertolaso”.

(14 luglio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata