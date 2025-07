Si presenta “L’ultima luna d’estate – Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza“

Teatro Invito e Piccoli Idilli, curatori di “L’ultima luna d’estate – Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza“ e il Consorzio Brianteo Villa Greppi, soggetto coordinatore e capofila del protocollo che riunisce i Comuni partecipanti organizzano per giovedì 17 luglio ore 11.00 a Lecco, presso Teatro Invito (via Ugo Foscolo 42) la conferenza stampa di presentazione della 28ma edizione della manifestazione, che si svolgerà da venerdì 29 agosto a domenica 7 settembre in ville, parchi, cascine, corti, piazze e musei di numerose località della provincia di Lecco, toccando anche Monza e Brianza e il cuore del Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone.

La conferenza stampa sarà trasmessa anche online, in diretta attraverso i canali social di Teatro Invito (Facebook “Teatro Invito Ultimaluna”/ Instagram “teatroinvitoultimaluna”).

Oltre alla direzione artistica del Festival hanno confermato la loro presenza:

Lucia Urbano – Presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi

il Comune di Osnago con Norberto Ambrosiano – Assessore alla cultura, comunicazione e tempo libero – e Mariagrazia Caglio – Vice Sindaca e Assessora alla Cultura, Tempo libero, Pace, Integrazione

Alessandra Gulino – Assessora all’istruzione, cultura e digitale del Comune di Lomagna

Gaia Maria Giulia Riva – Assessora del Comune di Casatenovo

Donatella Diacci – Vice Sindaca e Assessora alla Cultura del Comune di Missaglia

In video, interventi di alcuni protagonisti della 28ma edizione:

Giuseppe Cederna, Andrea Pennacchi.

È cosa ormai nota la cancellazione, dopo dieci anni, del contributo ministeriale al festival. Pertanto, gli organizzatori ritengono la vostra partecipazione particolarmente importante.

Confidando nella vostra preziosa attenzione, chiediamo gentilmente conferma della vostra presenza a comunicazione.renatasavo@gmail.com oppure a Elena Scolari organizzazione@ultimaluna.org.

(15 luglio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata