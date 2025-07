Accordo di collaborazione tra Società Botanica Italiana e Museo di Scienze Naturali di Brescia 

Il Museo di Scienze Naturali di Brescia parteciperà allo studio e al monitoraggio degli habitat d’interesse comunitario all’interno delle Alpi Retiche, in particolare nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio lombardo (province di Brescia e di Sondrio).

A richiedere la collaborazione del museo bresciano è la Società Botanica Italiana – referente scientifica del progetto di monitoraggio degli habitat nei parchi nazionali, nell’ambito della Missione 2 del PNRR, “Transizione ecologica e rivoluzione verde”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica/Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette”.

Il Museo di Scienze Naturali, infatti, ha sviluppato specifiche competenze nello studio del territorio di Brescia e delle sue aree protette – delle Alpi e Prealpi Bresciane e delle aree affini – e sta promuovendo lo sviluppo di una rete territoriale scientifico-naturalistica per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del capitale naturale locale.

La collaborazione tra Museo di Scienze Naturali di Brescia e Società Botanica Italiana sarà regolamentata da uno specifico accordo, recentemente approvato dalla Giunta comunale, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Come previsto dall’accordo di collaborazione, il museo bresciano porterà a termine una campagna di campionamento e di monitoraggio degli habitat e delle comunità vegetali delle Alpi Retiche nella stagione vegetativa 2025, dedicando la stagione vegetativa 2026 alle attività di verifica di tipo floristico, vegetazionale e di confronto con la letteratura esistente. Il Museo di Scienze Naturali di Brescia, inoltre, metterà a disposizione della Società Botanica Italiana il proprio patrimonio di esperienza e di dati floristico-vegetazionali raccolti in precedenza, ora disponibili anche online, le proprie strutture (studi e laboratori) e la propria strumentazione.

L’accordo con la Società Botanica Italiana è il secondo sottoscritto quest’anno dal Museo di Scienze Naturali: nel mese di aprile, infatti, la Giunta comunale ha approvato il rinnovo del protocollo d’intesa, che sarà valido fino al termine del 2026, con il Parco Monte Barro, ente che fa parte del Comitato Direttivo dell’Osservatorio regionale della Biodiversità e che gestisce il Centro Flora Autoctona di Regione Lombardia.

Il protocollo d’intesa consentirà di proseguire il lavoro di coordinamento scientifico, avviato nel 2022, del progetto “Flora di Lombardia e Citizen Science” nell’ambito dell’Osservatorio della Biodiversità di Regione Lombardia, costituito per adempiere alle richieste della direttiva europea sulla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

In base all’accordo, il Museo di Scienze Naturali contribuirà alla programmazione delle attività di campionamento e monitoraggio e all’incremento delle banche dati floristiche regionali con inserimento di dati d’erbario, con osservazioni dirette, coinvolgendo nell’attività anche gruppi scientifici locali, come per esempio il Centro Studi Naturalistici Bresciani e l’Associazione Botanica Bresciana.

Questi due accordi si aggiungono alle numerose collaborazioni che il Museo di Scienze Naturali di Brescia ha sottoscritto negli ultimi anni con enti, società e istituzioni scientifiche di rilievo tra cui: Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze della terra dell’Università degli Studi di Milano, CNR – Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell’ Università degli Studi dell’Insubria – Ente Regionale per I Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, A2A Ciclo idrico, Unione Astrofili Bresciani e altre associazioni scientifico-naturalistiche locali che operano in stretta sinergia con il Museo.

È in corso di definizione, infine, un accordo di collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

“La collaborazione con la Società Botanica Italiana rappresenta un elemento importante del nostro impegno per monitorare gli effetti di pressioni e minacce, tra cui i cambiamenti climatici, sugli ecosistemi”, spiega Stefano Armiraglio, Conservatore della Sezione di Botanica e Coordinatore del Museo di Scienze Naturali di Brescia. “Gli habitat alpini sono molto sensibili alle variazioni ambientali e il loro monitoraggio ci permetterà di documentare nel tempo quelle trasformazioni che avranno ripercussioni sull’intero ecosistema. Il nostro ruolo nel progetto del PNRR testimonia inoltre come la capacità di fare rete sia essenziale per affrontare sfide di questa portata: solo attraverso collaborazioni strutturate tra istituzioni scientifiche possiamo ottenere dati solidi e comparabili a livello nazionale.”

“In questi anni il Museo di Scienze Naturali di Brescia ha sviluppato competenze scientifiche specifiche che ci hanno permesso di diventare un punto di riferimento nel panorama della ricerca naturalistica lombarda”, prosegue Armiraglio. “Il fatto che il nostro contributo sia richiesto e apprezzato da associazioni scientifiche internazionali come la Società Botanica Italiana, da enti come il Parco Monte Barro-Osservatorio regionale per la Biodiversità, dalle Università degli Studi di Brescia, Milano e Varese nonché dal CNR dimostra la qualità del lavoro svolto dal nostro gruppo di lavoro. Per questo Continuiamo a investire nella costruzione di una rete territoriale scientifica solida perché crediamo che solo attraverso la condivisione di conoscenze di base ed esperienze si possa non solo acquisire gli strumenti per tutelare il nostro patrimonio naturale, ma anche comprendere a fondo i processi che regolano le trasformazioni ambientali in corso.”

(16 luglio 2025)

