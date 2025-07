Milano, perquisizioni in Comune. L’accusa: “Incontrollata espansione edilizia”

di Redazione Milano

Perquisizioni a Palazzo Marino. La faccenda è seria e la Milano che conta non si sente molto bene. E già si chiedono le dimissioni di Sala. Non che ci volesse molto ad aspettarsele.

Esplode il notizione in mattinata: il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza, su richiesta del gip Mattia Fiorentini e dopo le indagini della Procura, ha notificato gli avvisi di interrogatorio preventivo a sei indagati per i quali i pm chiedono l’arresto. Tra i destinatari spicca il nome di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana, per il quale vengono chiesti i domiciliari.

Accuse da far tremare i polsi: “Profili di incontrollata espansione edilizia”, che hanno assunto “dimensioni di rilievo notevolissimo”. Milano è nuovamente nella centrifuga e indagini che per la prima volta arrivano dentro la giunta del sindaco Beppe Sala.

Scrive il Corriere, della Procura di Milano che ha chiesto all’Ufficio Gip di arrestare il re del mattone Manfredi Catella, si parla dell’immobiliarista presidente del gruppo Coima che ha ridisegnato la città negli ultimi anni. I sei candidati all’arresto si presenteranno “dunque la prossima settimana al gip Mattia Fiorentini per il contraddittorio anticipato sulle accuse: poi il gip, dopo averne acquisito le controdeduzioni difensive, deciderà se concedere gli arresti domiciliari (e a sua volta per tutte o solo per alcune delle ipotesi d’accusa), se convertire la richiesta di domiciliari in una misura interdittiva (come avvenne nel caso di Boeri cinque mesi fa), o se non disporre alcuna misura cautelare”.

Il quotidiano Repubblica informa che il pool che si occupa delle indagini sul mattone – Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano – hanno chiesto “il carcere per un altro costruttore, Andrea Bezziccheri, già indagato per altri progetti edilizi; e per due ex componenti della Commissione per il paesaggio del Comune: Giuseppe Marinoni, che l’ha presieduta, e l’architetto Alessandro Scandurra. Stessa misura è stata chiesta infine per l’architetto Federico Pella”.

Si ipotizzano a vario titolo, le ipotesi di corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità. Per la prima volta le inchieste sull’urbanistica, che vanno avanti da anni, riguardano un tecnico prestato alla politica, l’assessore Tancredi. In corso, mentre stiamo scrivendo, “24 perquisizioni personali” del nucleo Pef e acquisizioni di documenti in Comune per quanto riguarda gli interventi edilizi oggetto d’indagine. Indagato e perquisito anche l’architetto di fama internazionale Stefano Boeri. Per lui non sono state chieste misure cautelari. Nel mirino anche l’ex sede del Comune, nota come il Pirellino.

